Honor 70, MagicBook 14 e Honor Pad 8 sono arrivati in Europa

Honor ha portato all’IFA 2022 di Berlino tre device, un telefono, un laptop e un tablet, dedicati al mercato internazionale, compreso quello europeo. I dispositivi in questione sono l’Honor 70, l’Honor MagicBook 14 e l’Honor Pad 8 che vanno a rinfrescare la gamma di prodotti Honor che, come ormai è noto, non è più "cugina" della gamma Huawei ma completamente originale.

Lo smartphone è un prodotto di fascia media che presenta a bordo un processore Qualcomm e conta su uno schermo abbastanza performante. Degni di nota sull’Honor 70 sono anche il comparto dedicato alla fotografia, le tonalità disponibili e la connettività 5G. Il laptop MagicBook 14, che ha un chip Intel, è disponibile in due modelli: uno con scheda grafica dedicata e l’altro con grafica integrata. Infine, per quanto riguarda l’Honor Pad 8, sebbene non abbia in dotazione componenti di fascia alta, si tratta di un tablet che può essere utilizzato per la lettura e la visione di contenuti. Sotto il cofano ha un processore Qualcomm.

Honor 70: caratteristiche tecniche

L’Honor 70 ha un display OLED da 6,67 pollici4, HDR 10+ e con refresh rate fino a 120 Hz. Il modulo fotografico è formato da tre obiettivi sul retro: il principale è il Sony IMX800 da 54 MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP). La fotocamera frontale è da 32 MP.

Il telefono della società cinese è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna di base) e dotato delle tecnologie GPU Turbo X e OS Turbo X che rendono più veloci le operazioni della scheda grafica e del sistema operativo.

A proposito di sistema operativo: l’Honor 70 esce di fabbrica con la MagicUI 6.1 di Honor, basata Android 12 e dotata dei servizi mobili di Google (GMS).

Il device ha una batteria da 4.800 mAh, che può essere caricata alla potenza di 66 W.

Disponibile sia con un retro diamantato che riflette la luce in un motivo a rombi sfumati, oltre alle tonalità"Midnight Black" (nero opaco), "Emerald Green" (verde chiaro) e "Icelandic Frost" (argento sfumato), lo smartphone costa 549 euro nella variante base da 8/128 GB.

Honor 70 – Versione 8/128 GB – Colore Emerald Green

Honor MagicBook 14: caratteristiche tecniche

Il MagicBook 14 ha un display LCD 2K da 14 pollici (circondato da un involucro in alluminio aeronautico) e conta sul processore Intel Core i5-2500H di dodicesima generazione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il laptop è disponibile in due varianti, una con scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2050 (dedicata) e un’altra con grafica Intel Xe (integrata).

Il portatile, nella versione con GeForce, ha una batteria da 75 W che può essere ricaricata completamente in 80 minuti, grazie al caricabatterie da 135 W incluso nella confezione. L’altra versione del MagicBook 14 viene fornita con un caricatore da 65 W che impiega 95 minuti completare una ricarica.

Honor ha dichiarato che il laptop godrà di un’eccezionale durata della batteria grazie a "OS Turbo", un sistema di ottimizzazione energetica che gestisce le risorse di elaborazione in modo intelligente.

Il MagicBook 14 offre una singola porta USB 3.2 Gen 1, di tipo A, due connessioni USB 3.2 Gen2 di tipo C, una porta HDMI 2.0 di dimensioni standard e un jack da 3,5 mm. Il pulsante di accensione funge anche da scanner per le impronte digitali.

Il MagicBook 14 è disponibile a 1.099 euro nel modello con grafica integrata e a 1.299 euro con grafica dedicata.

Honor Pad 8: caratteristiche tecniche

Il colosso asiatico ha anche presentato a IFA 2022 il suo nuovo tablet Android, un device con schermo LCD 2K da 12 pollici e un rapporto schermo-corpo dell’87%. E’ l’Honor Pad 8.

Alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G, affiancato da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di spazio interno, il dispositivo ha una batteria da 7.250 mAh (con supporto per la ricarica da 22,5 W) che è in grado di assicurare un’autonomia di 14 ore (di riproduzione video continua). L’Honor Pad 8 è disponibile a partire da 329 euro.