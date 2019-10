Iliad rinnova il sito internet: tutte le offerte attivabili

17 Ottobre 2019 - È l’operatore telefonico più giovane in assoluto presente sul territorio italiano, Iliad, provider telefonico controllato dal gruppo francese Free Mobile è sbarcato lo scorso anno nel nostro paese proponendo una serie di offerte caratterizzate da prezzi competitivi e tanta trasparenza. Punto di forza di Iliad è l’assenza di vincoli e costi nascosti con la promessa che i prezzi delle offerte sottoscritte rimarranno invariati nel tempo.

A più di un anno dal lancio della propria offerta in Italia, Iliad si rinnova, partendo dal sito internet, che ora si presenta in una veste più “pulita” e che permette all’utente di scegliere più facilmente l’offerta che meglio si adatta alle proprie caratteristiche. Se finora il punto di forza di Iliad è stata la chiarezza nella comunicazione, con prezzi bloccati per sempre e senza vincoli di costo, il quarto operatore italiano inaugura la fase 2 del suo arrivo in Italia. Dopo aver conquistato più di tre milioni di utenti, ora Iliad vuole diventare “grande” puntando a nuove fasce di utenti. Lo dimostra l’arrivo sul proprio store online della famiglia iPhone 11, acquistabile a prezzi vantaggiosi da chi possiede una scheda Iliad.

Le offerte disponibili sul nuovo sito Iliad

Iliad ha rilasciato il restyling del sito ufficiale, caratterizzato da un design minimale e da una maggiore facilità di lettura. Un sito completo ed immediato dove è possibile trovare tutte le informazioni utili e le offerte del nuovo operatore telefonico. Un nuovo font e nuovi elementi grafici arricchiscono il sito di Iliad, in più, inediti contenuti e nuove funzionalità aiutano gli utenti a orientarsi meglio nella navigazione delle varie sezioni del sito: Offerta, Smartphone, Iliad Store e Assistenza.

Nella nuova versione del sito di Iliad, maggior attenzione è posta alle offerte del quarto operatore italiano. Il portafoglio di offerte per il momento prevede la Giga 50, la Giga 40 e Iliad Voce. Giga 50 ha un costo mensile di 7,99 euro e l’abbonamento prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50GB di traffico dati. Giga 40 ha le stesse caratteristiche, con l’unica differenza che i giga a disposizione sono 40 e non 50 (il costo mensile è di 6,99 euro). Infine Iliad Voce è dedicata a coloro che utilizzano il telefono solo per chiamare: minuti e SMS illimitati e 40MB di dati. Costo: 4,99 euro al mese.

Iliad: i piani per il futuro

Se il presente è roseo, Iliad ha grandi progetti per il futuro. L’ottimo impatto avuto sul mercato italiano, ha convinto Iliad a migliorare la qualità della linea, velocizzando l’installazione delle antenne proprietarie, che porteranno l’azienda a essere autonoma. Entro fine anno verranno installate 3.500 antenne, che diventeranno 12.000 nel 2024. Sempre entro il 2024, Iliad entrerà nel business della telefonia fissa, offrendo forse anche la possibilità di vedere i contenuti in streaming.

Non solo, l’azienda transalpina ha investito 1,2 miliardi per acquistare tre lotti nell’asta per le frequenze del 5G voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il quarto operatore mobile italiano ha poi ufficializzato l’accordo con Nokia per la fornitura delle apparecchiature per la realizzazione della nuova rete super-veloce. L’azienda finlandese fornirà ad Iliad la tecnologia e le attrezzature per la realizzazione delle antenne e della rete 5G con l’obiettivo di offrire ai clienti italiani una connessione indipendente alla rete super-veloce nel giro di un paio di anni.