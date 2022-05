I migliori smart TV da 50 pollici

Uno smart TV da 50 pollici è una delle migliori soluzioni per chi vuole godersi al meglio i propri contenuti preferiti. Oramai i televisori con queste dimensioni sono abbastanza compatti, grazie alla quasi totale assenza di cornici e possono essere anche installati direttamente alla parete. In questo modo anche coloro che non hanno molto spazio, possono comunque acquistare uno smart da 50 pollici. Scegliere il miglior televisore per le proprie necessità è diventato oramai un incubo: sul mercato sono disponibili tantissimi modelli, tutti molti simili tra di loro. Per questo motivo noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori smart TV da 50 pollici disponibili sul mercato. E per alcuni modelli c’è anche la possibilità di acquistarli a rate a tasso zero

Sony BRAVIA KD-50X80JP

Lo smart TV Sony BRAVIA KD-50X80JP ha uno schermo con risoluzione 4K UHD con colori molto intensi e vivaci. Il merito da un lato è dell’ottimo display, dall’altro della tecnologia TRILUMINOS PRO e del processore 4K HDR X1, che migliora la qualità di qualsiasi programma per renderlo il più possibile vicino alla risoluzione UHD. Lo smart TV Sony supporta anche il Dolby Vision per offrire un’esperienza cinematografica e il Dolby Atmos per un audio più avvolgente.

Per l’intrattenimento troviamo il sistema operativo Android TV con Google TV. Il numero di applicazioni disponibili e supportato è altissimo (supera il migliaio) e troviamo tutte quelle dedicate ai contenuti in streaming. Dai film, alle serie TV, passando per lo sport, non vi perderete nemmeno un minuto dei vostri programmi preferiti. Inoltre, come tutti gli Android TV, troviamo le app della suite Google, come ad esempio Google Duo che permette di chiamare amici e parenti direttamente dallo smart TV. C’è anche Google Assistente per cambiare canale, lanciare un’app o gestire la smart home con i propri comandi vocale.

Sony BRAVIA KD-50X80JP

LG 50UP77006LB

Il televisore LG 50UP77006LB è uno smart TV pensato soprattutto per l’intrattenimento. Lo schermo da 50 pollici ha una risoluzione 4K UHD e grazie al processore Quad Core 4K i colori sono brillanti e le immagini reali. Lo smart TV supporta anche la tecnologia HDR per contrasti netti e per rendere l’esperienza di visione ancora più immersiva.

Il televisore intelligente di LG utilizza anche l’intelligenza artificiale per facilitare la vita degli utenti. Troviamo AI ThinQ (supportato dal sistema operativo webOS sviluppato direttamente da LG) che raccoglie in un unico hub tutti i servizi interattivi, a partire dalle applicazioni per il video streaming. Si può accedere facilmente ad app come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube e anche LG Channels, applicazione proprietaria che offre tanti contenuti gratuitamente. Lo smart TV è anche compatibile con Alexa e Google Assistant per comandarlo direttamente con la propria voce.

Una delle caratteristiche uniche del televisore LG è la presenza di alcune modalità di visione pensate appositamente per ogni tipologia di contenuto. Ad esempio, la FILMMAKER MODE è pensata per vedere al meglio film e serie TV; mentre Sports Alert ti avverte ogni volta che sta per iniziare un match della tua squadra del cuore.

LG 50UP77006LB

Philips 50PUS7506/12

Lo smart TV Philips 50PUS7506/12 ha uno schermo con risoluzione 4K e un design accattivante e con un design slim. Se avete poco spazio a disposizione, questo smart TV di Philips è molto sottile e le cornici laterali e quella superiore sono praticamente assenti. La qualità delle immagini è molto elevata grazie al processore Philips P5 e all’HDR. Inoltre, lo smart TV supporta sia il Dolby Vision sia il Dolby Atmos per un’esperienza di visione e di ascolto simile a quella cinematografica.

Lo smart TV utilizza il sistema operativo SAPHI sviluppato direttamente da Philips. L’interfaccia utente è molto semplice e ci si può accedere direttamente dal telecomando del televisore. Il supporto alle applicazioni è massimo e troviamo tutte quelle più utilizzate, a partire dalle piatteforme di video streaming. Il televisore Philips è anche pensato per gli amanti del gaming e garantisce una latenza bassissima appena si lancia il proprio gioco preferito. Presente anche il decoder per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre.

Philips 50PUS7506/12

Hisense 50" UHD 4K 2022 50A6FG

Lo smart TV Hisense 50A6FG ha uno schermo con risoluzione 4K UHD e utilizza tecnologie ad hoc per migliorare la qualità delle immagini. Grazie all’intelligenza artificiale, lo smart TV Hisense effettua l’upscaling delle immagini, ossia ne migliora la qualità per farle avvicinare il più possibile al 4K (si attiva per i programmi che nativamente non sono in altissima definizione). Inoltre, il potente processore diminuisce al minimo il rumore per rendere i colori sempre brillanti. Per la parte audio c’è la tecnologia DTS Virtual X che ottimizza il suono in base al contenuto.

A bordo troviamo la piattaforma smart VIDAA 5.0 sviluppata direttamente da Hisense. Molto semplice da utilizzare grazie a un’interfaccia user-friendly e al telecomando che integra tasti rapidi per accedere direttamente alle app più utilizzate (Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, RaiPlay). Lo smart TV lo si può controllare anche tramite i comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistente. Infine, c’è anche una modalità gaming che diminuisce l’input lag e rende i videogame più fluidi, anche in 4K. Il televisore ha ricevuto anche il bollino “lativù 4K" che ne certifica la bontà dei componenti.

Hisense 50

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT

Lo smart TV Samsung QLED 4K Q65A ha uno schermo 4K UHD con tecnologia Quantum Dot che garantisce colori più brillanti con contrasti accesi. Inoltre, il televisore sfrutta anche la tecnologia di retroilluminazione Dual LED che regola la tonalità in base ai contenuti visualizzati per offrire una riproduzione il più possibile fedele all’originale. Il processore Quantum Lite 4K lavora sia sulle immagini sia sull’audio, oltre a garantire un sistema di upscaling per i contenuti che non sono in altissima definizione. Per la parte audio troviamo anche la tecnologia Adaptive Sound che ottimizza il suono in tempo reale in base a quello che stiamo vedendo.

Il sistema operativo presente sul televisore, oltre a supportare tantissime applicazioni, permette anche di creare la propria guida TV, cioè un elenco completo con emittenti televisive, programmi, piattaforme on demand e canali in streaming. Tutto all’interno di un unico hub facile da raggiungere e da gestire. Inoltre, troviamo anche Samsung TV Plus, un’app che raccoglie il meglio dei canali virtuali gratuiti. Presenti anche gli assistenti vocali Alexa, Google Assistente e Bixby. Per gli amanti dei videogiochi c’è una modalità ad hoc che diminuisce la latenza e compensa i frame mancanti, in modo da rendere il gioco più fluido.

Samsung TV QLED QE50Q65AAUXZT