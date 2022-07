Motorola Edge 30 Ultra è pronto: primi test in incognito

Per Motorola, marchio di Lenovo, questi sono giorni di grande fermento. Da un lato incombe il 2 agosto con la presentazione di due nuovi smartphone top di gamma, il Motorola X30 Pro e il pieghevole Motorola Razr 2022, dall’altro sono iniziati i primi test su Geekbench del nuovo e attesissimo Motorola Edge 30 Ultra che altri non è che la versione globale del Motorola Moto X30 Pro già citato (che fino a qualche settimana fa era conosciuto con il nome in codice di Motorola Frontier).

L’attesa del nuovo Motorola Edge 30 Ultra è ampiamente giustificata: si parla sulla carta di uno smartphone dotato di una fotocamera posteriore da 200 MP e con ricarica rapida da 125 W. Restano però ancora dei dubbi su quale nome sarà scelto per presentarlo in Europa e dunque anche in Italia. C’è una scuola di pensiero che vuole che il nuovo top di gamma, possa trovare spazio sul mercato in Italia con il nome di Motorola Edge 30 Ultra, perché sarà questo il nome globale e dunque lo conosceremo così in Italia. Altri pensano possa essere presentato come Motorola X30 Pro. In ogni caso questo smartphone arriverà alle nostre latitudini e la scheda tecnica non cambierà.

Motorola Edge 30 Ultra: come sarebbe

Dalla scheda tecnica pubblicata da Geekbench e che riguarda le prestazioni di un telefono che ha come codice Motorola XT2241-1, si legge di un dispositivo con a bordo un processore octa-core che rimanda direttamente al Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Secondo i test di GeekBench che fa riferimento a uno smartphone con 12 GB di RAM, sistema operativo Android 12 e interfaccia, MyUI 4.0, nel single-core il nuovo Motorola ottiene 1.252 punti, che diventano 3.972 punti nel test multi-core. Si tratta di risultati molto buoni, in linea con l’hardware atteso.

A queste prime caratteristiche tecniche possiamo aggiungere anche, secondo i più recenti rumors, che il display del Motorola Edge 30 Ultra o Motorola Moto X30 Pro sarebbe un pOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e uno scanner di impronte digitali sotto il display.

La fotocamera anteriore sarebbe da 60 MP mentre come accennato sul lato posteriore è collocata la fotocamera da 200 MP con OIS (stabilizzatore ottico), una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

Infine, la batteria sarebbe da 4.500 mAh con ricarica rapida da 125 W e ricarica wireless da 30 W o da 50 W.

Motorola Edge 30 Ultra: quando arriverebbe

Il 2 agosto sarà svelato in Cina il Motorola Moto X30 Pro, che quasi certamente arriverà in Italia come Edge 30 Ultra. Non sappiamo, però, quando e con che prezzo, anche alla luce del debutto della fotocamera da 200 MP.