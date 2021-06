OnePlus Nord 2: il 5G economico con un potente chip

Uno smartphone OnePlus economico era atteso da tempo, da anni. Nel 2020 l’azienda ha accontentato quella parte di fan che chiedevano a gran voce un prodotto che non superasse i 500 euro circa, cifra che in fondo era stata quella da cui la prima OnePlus, cioè la start-up, mai avrebbe pensato di avvicinare.

Così è arrivato OnePlus Nord, peraltro poi seguito da altri due modelli proposti a cifre ancora inferiori. Ma il primo OnePlus Nord si è rivelato uno smartphone Android dall’equilibrio tra prestazioni e prezzo bene a fuoco, e per questo è piaciuto tanto ai fan che a molte altre persone che mai in precedenza avevano valutato l’acquisto di un OnePlus, forse anche per i prezzi che negli ultimi anni si sono allontanati sempre più dalle abitudini iniziali. Insomma, è stato un successo che adesso l’azienda tenterà di bissare con il prodotto pronto a raccoglierne l’eredità, OnePlus Nord 2, sul quale le indiscrezioni si fanno sempre più accurate e dunque “pesanti".

OnePlus Nord 2, non ci siamo già visti?

I render odierni sono stati distribuiti da OnLeaks, personaggio ben conosciuto nell’ambiente per via delle anticipazioni puntuali e spesso anche azzeccate. Le immagini su OnePlus Nord 2 che il leaker ha reso di dominio pubblico tramite 91mobiles sono piuttosto esplicative sul design del prossimo medio di gamma cinese, che peraltro a chi segue da vicino le vicende di OnePlus siamo certi possa sembrare fin dal primo sguardo una copia carbone di un altro prodotto dell’azienda, OnePlus 9.

Ed in effetti – qualora dovesse essere davvero quello di queste immagini il design finale di OnePlus Nord 2 – i due prodotti sembrano quasi indistinguibili: identico l’arrangiamento della superficie frontale, con la fotocamera per i selfie sistemata in alto a sinistra all’interno di un foro nel display, davvero molto simile lo spessore delle cornici che contornano lo schermo.

Per non parlare del posteriore, l’unica superficie che in questi anni ha finito per differenziare modelli che altrimenti sarebbero finiti per essere indistinguibili l’uno dall’altro. Stessa posizione del gruppo fotocamere nell’angolo in alto a sinistra, stesso arrangiamento verticale con l’unica differenza per la posizione del flash LED, di fianco ai due sensori principali sul fratello maggiore mentre a fare compagnia alla fotocamera di dimensioni inferiori qui su OnePlus Nord 2, soluzione quest’ultima che pare conferire al prodotto una maggiore armonia.

Il potente chip di OnePlus Nord 2

Differenze che sul piano tecnico dovrebbero invece essere sostanziali, se non altro per la distanza nel prezzo tra i due che rimarrà certamente importante. Su OnePlus Nord 2 le indiscrezioni suggeriscono l’impiego del MediaTek Dimensity 1200, chip octa core da 3 GHz che a guardare i benchmark starebbe tra lo Snapdragon 865 e lo Snapdragon 870.

Si tratterebbe di un notevole passo in avanti sul piano prestazionale rispetto allo Snapdragon 765G che muove il primo OnePlus Nord, anche se alcuni, specie in Europa, continuano a guardare MediaTek con diffidenza. I numeri dicono altro, e OnePlus Nord 2 potrebbe puntare su un pacchetto hardware capeggiato dal chip cinese e arricchito da 8 o 12 GB di RAM, una fotocamera per i selfie da 32 megapixel e probabilmente un gruppo fotocamere posteriori con un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, una ultra wide da 8 MP ed un terzo sensore accessorio da 2 megapixel.