Non devi spendere una fortuna per un buon tablet

Struttura e design VOTO: 7

Il primo impatto con il tablet Xiaomi Redmi Pad SE risulta indubbiamente sorprendente, soprattutto considerando il suo accessibile prezzo di vendita che inizialmente non ci aveva fatto nutrire particolari aspettative. Tuttavia, siamo stati piacevolmente colpiti dalla proposta complessiva del dispositivo, che coniuga un design accattivante a un ampio display.

La struttura del tablet è realizzata in alluminio e offre una scelta tra tre colori distinti, ossia viola, grigio e verde menta, tutti esteticamente gradevoli. Da notare che il tablet Xiaomi Redmi Pad SE è dotato di certificazione IP52, garantendo una certa protezione dalla polvere e dagli spruzzi, seppur non sia la massima disponibile sul mercato.

Le dimensioni del dispositivo sono abbastanza contenute, pesando 478 grammi e misurando 255.5 x 167.1 x 7.4 mm, conferendo al tablet una struttura compatta e uno spessore ridotto.

La confezione del prodotto si presenta in modo essenziale, come ci si aspetta da un tablet con un prezzo di 199 euro. Non è inclusa una tastiera esterna, nemmeno come accessorio ufficiale opzionale, ma è possibile trovare altri accessori sul sito Mi.Com.

Riguardo alla struttura del Xiaomi Redmi Pad SE, è importante sottolineare la presenza di quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

Sul lato inferiore del tablet sono posizionati il connettore USB-C per la ricarica e il jack da 3.5 mm per le cuffie, mentre il pulsante di accensione è collocato nella parte superiore. Il controllo del volume è situato sul lato destro del dispositivo.

Il lato destro ospita anche lo slot per l'espansione di memoria tramite scheda MicroSD, ma non è presente uno slot SIM, in quanto il tablet supporta solo la connessione Wi-Fi, in particolare il ben noto Wi-Fi 5.

Da notare l'assenza di un sensore per le impronte digitali, ma è possibile utilizzare la fotocamera frontale per lo sblocco tramite riconoscimento del viso, anche se non sempre preciso e può essere alternato all'utilizzo del tradizionale codice di sblocco.