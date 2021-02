Serie tv simili a Élite: ecco le migliori

Élite è tra le serie tv spagnole più famose degli ultimi anni, entrata nel catalogo di Netflix a partire dal 2018. Il contenuto è composto da tre stagioni ed è ambientata all’interno di un prestigioso liceo, Las Encinas, frequentato da ragazzi delle famiglie più ricche famiglie spagnole.

Tra i ragazzi ci sono anche tre giovani di umili origini, che hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare la scuola, a cui nessuno tende la mano. Siamo davanti ad un teen drama dalle note thriller e toni dark. Infatti, oltre ai problemi adolescenziali, ogni stagione vede i protagonisti coinvolti in un crimine: nella prima stagione un omicidio, nella seconda la scomparsa di una persona e la terza nuovamente un omicidio. Nelle diverse puntate si ripercorrono le vicende che hanno portato al crimine e quindi alla sua risoluzione. Non mancano tematiche come la scoperta della sessualità, le dipendenze, la disparità economica e la violenza. Chi ha amato questa serie tv può trovare in streaming altri titoli simili a Élite. Ecco quali sono.

Riverdale su Netflix

Tra le serie più simili a Élite, troviamo Riverdale, show statunitense basato sui fumetti di Archie Comics. Nata nel 2017, è lo spin-off de Le terrificanti avventure di Sabrina. Anche questo è un sapiente mix tra teen drama e thriller.

Racconta le vicende di Archie e Betty, due amici che vivono in una piccola cittadina degli Stati Uniti. Proprio come per Élite, anche in Riverdale in ogni stagione la vita dei ragazzi viene scombussolata da un crimine che devono impegnarsi a risolvere. Archie e Betty vogliono riportare la giustizia e mettere i bastoni tra le ruote alla malavita locale. Anche in questa serie tv viene mostrata la disparità tra chi le persone agiate e chi, invece, deve sudare ogni giorno per avere una vita migliore.

Riverdale è disponibile su Netflix.

Euphoria su Now TV

La seconda intensa serie da guardare dopo Élite si chiama Euphoria. Ideata da Sam Levinson, ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte di critica e pubblico, tra cui un Emmy per la migliore attrice di serie drammatica a Zendaya, la protagonista della serie.

Ed è proprio intorno al suo personaggio che gira la trama. Interpreta Rue Bennett, la voce narrante della serie, una diciassettenne tossicodipendente, con una vita difficile alle spalle. La sua vita viene rivoluzionata dall’arrivo di Jules Vaughn, una ragazza che da poco si è trasferita nella sua stessa città.

Come nelle serie precedenti, siamo davanti ad un teen drama molto intenso, dove vengono raccontate le vicende di un gruppo ragazzi che frequentano il liceo e che hanno le prime esperienze amorose, ma anche legate al sesso, alle droghe e altre difficoltà che incontrano lungo il cammino.

Euphoria è disponibile sulla piattaforma Now TV.

Sex Education su Netflix

La terza serie tv adolescenziale è sicuramente più leggera delle altre, nel senso che affronta le tematiche in modo ironico e non presenta note eccessivamente cupe e dark. D’altronde dopo tanta tensione, occorre farsi una risata liberatoria, naturalmente senza allontanarsi dal mondo dal mondo dei teenager.

La terza serie ideale è infatti Sex Education, che racconta la vita di Otis un ragazzo molto timido e impacciato, ma con una madre piuttosto “ingombrante” soprattutto per il lavoro che svolge. Lei si chiama Jean ed è una famosa sessuologa.

Un giorno, Otis chiacchierando con alcuni suoi compagni di classe, scopre di essere molto bravo a dare consigli proprio in ambito sessuale, così insieme alla sua amica Maeve decide di avviare una sorta di centro di ascolto e consulenza sessuale assolutamente clandestino, quindi nascosto ai professori, alle autorità scolastiche e anche ai genitori.

In breve tempo raggiunge la popolarità in tutta la scuola, portando qualche disguido. Sullo sfondo, la serie racconta le storie degli amici di Otis, che si ritrovano a maturare e fare i conti con la loro identità e i loro desideri. È una serie davvero completa e ironica, ma che allo stesso tempo affronta temi sociali cruciali in modo intenso.

Sex Education è disponibile su Netflix.