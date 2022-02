Trama, personaggi e cast di Stranger Things

Stranger Things è una delle serie TV di maggiore successo di Netflix. La serie è ricca di colpi di scena e la sua trama è fitta di mistero e suspense… Tutto ciò ti lascerà incollato sul divano!

Molti sono gli elementi alla base del successo della serie Stranger Things che è stata capace di avvicinare sia coloro che hanno vissuto gli anni 80 (dove è ambientata) ma anche le nuove generazioni grazie al cast, alle tematiche adolescenziali senza tempo, agli avvenimenti fantascientifici e al mistero da thriller fantascientifico.

La combinazione di queste caratteristiche, hanno trasformato Stranger Things in un grande successo globale. È sufficiente sapere che la terza stagione ha raggiunto in soli quattro giorni più di 40 milioni di utenti!

Qual è la trama di Stranger Things?

Innanzitutto la trama di Stranger Things si snoda in Indiana, nello specifico in una città fittizia di nome Hawkins. Le diverse vicende hanno luogo durante gli anni 80 e interessano un gruppo di teenager. Nello specifico sono gli amici di un bambino di nome Will, che improvvisamente sparisce dalla città. In contemporanea a questa sparizione viene introdotto un personaggio unico: una bambina di nome Undici che ha i capelli rasati e sembra avere particolari poteri soprannaturali. Undici è scappata da un laboratorio segreto che faceva esperimenti su di lei, l’Hawkins National Laboratory.

Gli avvenimenti di Stranger Things sono sempre più misteriosi: nei dintorni della stessa cittadina anche un ricercatore viene trovato morto, vittima di una strana creatura. In questo clima di mistero i tre migliori amici di Will, Mike, Dustin e Lucas, accolgono Undici e investigano insieme sulla scomparsa del loro amico. Undici, che dice di chiamarsi così per via di un numero tatuato sul braccio, si lega in particolare a Mike, che decide di tenerla al sicuro a casa propria.

È proprio la ragazzina a spiegare a Lucas, Dustin e Mike che Will potrebbe essere bloccato nel “Sottosopra", una dimensione alternativa nella quale ci sono diverse creature misteriose e spaventose. Mentre i ragazzi affrontano quelli che chiamano i “Demogorgoni", le indagini della polizia sono sempre più lente, intralciate anche dal laboratorio Hawkins. Infatti il personale dell’Hawkins National Laboratory inscena la morte di un altro bambino per allontanare l’agente Jim Hopper dalla verità.

Attorno ai quattro bambini di Stranger Things ci sono molti personaggi. Dalle relative famiglie alla polizia, dalle creature mostruose agli agenti di laboratorio. In particolare, Nancy (la sorella di Mike) e Jonathan (il fratello maggiore di Will) indagano insieme per cercare il ragazzino scomparso e si troveranno ad affrontare molti colpi di scena che li avvicineranno.

Stranger Things Undici e gli altri personaggi

I personaggi di Stranger Things sono principalmente bambini e teenagers che affrontano un mondo ricco di mistero e di creature mostruose. Oltre a questi protagonisti, ci sono però anche diversi adulti, come i genitori dei bambini, il corpo di polizia e il personale del laboratorio. Ecco elencati i principali personaggi!

In Stranger Things Undici è senza dubbio uno dei personaggi principali. Questa ragazzina misteriosa ha dei poteri telecinetici e soprannaturali. Nel 1983 scappa dagli agenti del laboratorio, dove era stata portata in seguito a un rapimento. In questa struttura la ragazza è oggetto di diversi esperimenti, atti a scoprire il segreto del suo potere. Questa esperienza la porta a non fidarsi delle persone e ad essere piuttosto schiva e questo la rende sospetta agli occhi degli altri bambini, eccetto per Mike. Con il tempo Undici assume un ruolo chiave e impara a gestire il proprio potere a scopo di bene.

Cast Stranger Things: chi sono gli interpreti?

Il cast di Stranger Things ha volti nuovi e altri più conosciuti. Sicuramente dopo il successo planetario della serie, gli attori che compongono il cast sono diventati piuttosto conosciuti e apprezzati. Ecco elencati i principali interpreti!

Millie Bobby Brown interpreta Undici

interpreta Undici Noah Schnapp interpreta Will Byers

interpreta Will Byers Finn Wolfhard interpreta Mike Wheeler

interpreta Mike Wheeler Gaten Matarazzo interpreta Dustin Henderson

interpreta Dustin Henderson Caleb McLaughlin interpreta Lucas Sinclair

interpreta Lucas Sinclair Winona Ryder interpreta Joyce Byers

interpreta Joyce Byers David Harbour interpreta Jim Hopper

interpreta Jim Hopper Natalia Dyer interpreta Nancy Wheeler

interpreta Nancy Wheeler Charlie Heaton interpreta Jonathan Byers

Gli attori di Stranger Things e la serie stessa hanno ricevuto diverse candidature e premi, come 5 candidature ai Golden Globe e 41 agli Emmy Awards.

Stranger Things serie: quanti sono gli episodi?

La serie Stranger Things è stata trasmessa per la prima volta nel 2016. Lo show ha tre stagioni, ma la quarta è in arrivo. Il numero complessivo di episodi è 34, suddivisi in questo modo:

8 episodi della prima stagione pubblicata nel 2016

9 episodi della seconda stagione pubblicata nel 2017

8 episodi della terza stagione pubblicata nel 2019

9 episodi della quarta stagione, ancora da pubblicare.

Nuova stagione Stranger Things: quando esce?

L’ultima stagione di Stranger Things è prevista nel 2022. Netflix ha pubblicato diversi trailer e teaser con alcune anticipazioni, ma non ha ancora comunicato la data ufficiale di trasmissione della serie. Il 6 novembre 2021 ha infatti condiviso alcuni video dai canali social ufficiali, in cui mostrava alcune scene della nuova e ultima stagione.

Ciò che è certo è che sono previsti 9 episodi totali e che Steve, Lucas, Dustin e Max si imbattono in una casa stregata. I colpi di scena sono dietro l’angolo: un vecchio omicidio porterà i giovani ragazzi ad affrontare ancora il Sottosopra?

Dove vedere Stranger Things?

Innanzitutto la serie Stranger Things è ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment. I numerosi episodi dello show sono disponibili sulla piattaforma di contenuti streaming Netflix e anche la nuova stagione verrà pubblicata qui.

Per poter vedere Stranger Things devi aver attivato almeno un abbonamento Netflix. Il sito ti permette di acquistare più piani, che vanno da 7,99 euro al mese fino a 17,99 euro al mese. Ogni piano, anche quello base, ti permette di accedere a tutta la libreria Netflix inclusiva di Stranger Things. La differenza principale tra i diversi abbonamenti è il numero di dispositivi connessi allo stesso account contemporaneamente e la qualità video/audio.