Trama della serie TV The Vampire Diaries

Vampiri, intrighi amorosi, azione e magia delle streghe: The Vampire Diaries è tutto questo e anche di più! La ormai iconica serie TV iniziata nel 2009 non ha niente da invidiare ai grandi classici come Buffy l’Ammazzavampiri o True Blood. A modo suo è unica, accattivante e divertente: ciò che fa per te!

Seguendo le vicende di Elena Gilbert, potrai goderti una serata di totale relax sul divano. Infatti le tante avventure ambientate a Mystic Falls, in Virginia, combina no ambientazioni dark con problemi adolescenziali, così come stregoneria, amore e storia.

La combinazione di tutti questi elementi rende la serie The Vampire Diaries l’ideale per diverse persone, sia gli amanti della fantascienza che dei teen drama, sia per gli appassionati dell’azione che del soprannaturale!

Di cosa parla The Vampire Diaries?

La trama di The Vampire Diaries segue le avventure di una giovane adolescente della Virginia: Elena Gilbert. Residente nella fittizia città di Mystic Falls, la vita della teenager si ribalta completamente dopo la morte dei suoi genitori in seguito a un incidente d’auto. Per affrontare il lutto, la giovane donna inizia a scrivere un diario, ricco di sfoghi e dei suoi pensieri più oscuri.

Con l’inizio dell’anno scolastico sono tante le novità nella vita di Elena Gilbert e tra queste c’è anche un nuovo ragazzo che incontra a scuola: Stefan Salvatore. Tra i due da subito nasce un rapporto spontaneo, fatto di attrazione e curiosità. Questo tipo di legame però muterà notevolmente quando Elena scoprirà che Stefan è in realtà un vampiro.

Soprattutto durante la prima stagione, i due personaggi provano ad avere un rapporto da normali adolescenti, ma i continui colpi di scena lo rendono difficile. Infatti la stabilità tra i due vacilla quando Elena fa un’altra scoperta scioccante: esteticamente è identica alla vampira che trasformò i fratelli Damon e Stefan Salvatore in vampiri nel 1864, Katherine Pierce.

Come nel passato con Katherine, anche nel presente Damon e Stefan si innamorano della stessa donna: Elena. Il rapporto conflittuale tra loro si placa solo quando faranno fronte comune per proteggerla da un vampiro ibrido originale, Klaus Mikaelson. Quest’ultimo vuole avere il controllo della ragazza e perseguita il trio nel tentativo di averla.

Intorno alle vicende di questi tre personaggi di The Vampire Diaries ci sono molte altre persone, come Jeremy Gilbert (il fratello di Elena) o Bonnie Bennett (la sua migliore amica). Ognuna di queste figure ha un ruolo fondamentale, all’interno di profezie e avventure che si districano per 8 stagioni.

Personaggi The Vampire Diaries: chi sono i protagonisti della serie?

Nelle 8 stagioni dello show, sono molti i personaggi di The Vampire Diaries, che si differenziano per la loro natura umana o soprannaturale e per le loro caratteristiche caratteriali. Ecco un elenco completo dei principali protagonisti.

Elena Gilbert è la protagonista principale di The Vampire Diaries . Infatti l’intera storia viene raccontata anche attraverso la sua voce e le pagine del suo diario. È una ragazza di 17 anni, che soffre per la perdita dei suoi genitori in seguito a un incidente d’auto. Presto si innamora di Stefan Salvatore e scopre di essere una possibile discendente della vampira che lo trasformò nel 1800. Le vicende amorose e di avventura intorno al suo personaggio sono molte e tra i legami più forti che creerà c’è senza dubbio l’amicizia con Bonnie Bennett.

è la protagonista principale di . Infatti l’intera storia viene raccontata anche attraverso la sua voce e le pagine del suo diario. È una ragazza di 17 anni, che soffre per la perdita dei suoi genitori in seguito a un incidente d’auto. Presto si innamora di Stefan Salvatore e scopre di essere una possibile discendente della vampira che lo trasformò nel 1800. Le vicende amorose e di avventura intorno al suo personaggio sono molte e tra i legami più forti che creerà c’è senza dubbio l’amicizia con Bonnie Bennett. Stefan Salvatore è un altro personaggio fondamentale per la serie. All’età di 17 anni viene trasformato in un vampiro da Katherine Pierce e torna a Mystic Falls incuriosito dalla profonda somiglianza che ha Elena con la vampira. Inaspettatamente se ne innamora e il suo obiettivo è proteggerla dal mondo dark e soprannaturale a cui lui è abituato. Fondamentale è il suo rapporto complicato e conflittuale con il fratello Damon che all’apparenza è il suo opposto. Anche lui durante la serie svilupperà amicizie e relazioni con personaggi fondamentali.

è un altro personaggio fondamentale per la serie. All’età di 17 anni viene trasformato in un vampiro da Katherine Pierce e torna a Mystic Falls incuriosito dalla profonda somiglianza che ha Elena con la vampira. Inaspettatamente se ne innamora e il suo obiettivo è proteggerla dal mondo dark e soprannaturale a cui lui è abituato. Fondamentale è il suo rapporto complicato e conflittuale con il fratello Damon che all’apparenza è il suo opposto. Anche lui durante la serie svilupperà amicizie e relazioni con personaggi fondamentali. Damon Salvatore è il fratello maggiore di Stefan. Anche lui viene trasformato da Katherine, ma all’età di 25 anni. Tra le sue caratteristiche principali c’è il cinismo, l’essere donnaiolo e il dedicarsi esclusivamente al divertimento. Il suo rapporto ritrovato con il fratello e con Elena lo porteranno a cambiare notevolmente, ma anche a rimarginare la ferita provocata da Katherine secoli prima (e per cui soffre ancora).

è il fratello maggiore di Stefan. Anche lui viene trasformato da Katherine, ma all’età di 25 anni. Tra le sue caratteristiche principali c’è il cinismo, l’essere donnaiolo e il dedicarsi esclusivamente al divertimento. Il suo rapporto ritrovato con il fratello e con Elena lo porteranno a cambiare notevolmente, ma anche a rimarginare la ferita provocata da Katherine secoli prima (e per cui soffre ancora). Bonnie Sheila Bennett è la migliore amica di Elena e in molti casi riveste un ruolo fondamentale in The Vampire Diaries , anche nel mondo soprannaturale. Insieme a Caroline, è un punto di riferimento per la protagonista. Presto nella serie scopre di discendere da una famiglia di potenti streghe e svilupperà i suoi poteri in modo da proteggere le persone a lei care.

è la migliore amica di Elena e in molti casi riveste un ruolo fondamentale in , anche nel mondo soprannaturale. Insieme a Caroline, è un punto di riferimento per la protagonista. Presto nella serie scopre di discendere da una famiglia di potenti streghe e svilupperà i suoi poteri in modo da proteggere le persone a lei care. Caroline Forbes è una delle più care amiche di Elena. Anche lei sarà vittima di alcuni colpi di scena con personaggi soprannaturali. Inizialmente ingenua e naïf, diventa sempre più centrale e svilupperà molte relazioni profonde, con vampiri ed esseri umani.

è una delle più care amiche di Elena. Anche lei sarà vittima di alcuni colpi di scena con personaggi soprannaturali. Inizialmente ingenua e naïf, diventa sempre più centrale e svilupperà molte relazioni profonde, con vampiri ed esseri umani. Jeremy Gilbert è il fratello minore di Elena, che affronta il lutto per la perdita dei loro genitori dedicandosi a droghe e brutte compagnie. Innamorato di Vicki Donovan, dopo numerose vicende scopre la verità sulle creature soprannaturali e si dedica alla caccia dei vampiri.

è il fratello minore di Elena, che affronta il lutto per la perdita dei loro genitori dedicandosi a droghe e brutte compagnie. Innamorato di Vicki Donovan, dopo numerose vicende scopre la verità sulle creature soprannaturali e si dedica alla caccia dei vampiri. Jenna Sommers è la zia di Elena e Jeremy ed è colei che si prenderà cura di loro alla morte dei genitori. Un po’ maldestra, fa fatica ad adattarsi al ruolo genitoriale della tutrice. Inoltre viene tenuta all’oscuro dal mondo soprannaturale e questo le provocherà qualche problema con le sue relazioni personali.

The Vampire Diaries cast: chi interpreta i famosi vampiri?

Il cast di The Vampire Diaries oggi è molto conosciuto e vanta nomi rinomati nel mondo delle serie TV e di Hollywood. Ecco elencati i principali attori dello show.

Nina Dobrev interpreta Elena Gilbert e Katherine Pierce

interpreta Elena Gilbert e Katherine Pierce Paul Wesley interpreta Stefan Salvatore

interpreta Stefan Salvatore Ian Somerhalder interpreta Damon Salvatore

interpreta Damon Salvatore Steven R. McQueen interpreta Jeremy Gilbert

interpreta Jeremy Gilbert Sara Canning interpreta Jenna Sommers

interpreta Jenna Sommers Katerina Graham interpreta Bonnie Sheila Bennett

interpreta Bonnie Sheila Bennett Candice Accola interpreta Caroline

interpreta Caroline Kayla Ewell interpreta Vicki Donovan

interpreta Vicki Donovan Michael Trevino interpreta Tyler Lockwood

interpreta Tyler Lockwood Matthew Davis interpreta Alaric Saltzman

The Vampire Diaries: libri da cui è tratta la serie

La serie TV è tratta dai libri The Vampire Diaries. In particolare si tratta di più cicli di romanzi, composti da diversi titoli scritti da Lisa J. Smith. La collana in italiano ha il nome de “Il diario del Vampiro" ed è composta da molti libri. Nello specifico la suddivisione è la seguente.

Primo ciclo de “Il diario del Vampiro": Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera

Secondo ciclo de “Il diario del Vampiro" – The Return: Il ritorno, Scende la notte, L’anima nera, L’ombra del male, Mezzanotte, L’alba

Terzo ciclo de “Il diario del Vampiro" – The Hunters: La maschera, Fantasmi, Luna piena, Destino

Quarto ciclo – The Salvation: La salvezza, la vendetta, La rivelazione

Oltre ai romanzi da cui sono tratte le vicende di Elena Gilbert, c’è una collezione di libri che sono uno spin-off della serie de “Il diario del Vampiro". Questo ciclo è conosciuto come “I diari di Stefan" ed è diviso anch’esso in più parti, nello specifico in due trilogie.

La prima trilogia è ambientata a Mystic Falls, New Orleans e Manhattan alla fine del XVIII secolo, mentre la seconda è ambientata a Londra nel 1888. Al suo interno sono presenti diverse informazioni sui vampiri, ad esempio sugli Originali. Infatti la serie che meglio si adatta a questa seconda collana di romanzi è lo Spin-Off della serie: “The Originals". Quest’ultima racconta la storia dei vampiri originali, i primi ad essere mai esistiti. Questa collezione di libri si divide in:

Prima trilogia (La genesi, Sete di sangue, Strane creature)

Seconda trilogia (Lo squartatore, Vite interrotte, L’incantesimo)

The Vampire Diaries: dove vederlo?

La produzione della serie The Vampire Diaries ha inizio nel 2009, nello specifico il 6 febbraio (data in cui Variety annunciò la produzione della serie di The CW). Le prime sei stagioni vengono trasmesse su Mia di Mediaset Premium, mentre la settima e l’ultima su Premium Action. Invece in chiaro la serie venne trasmessa da Italia 1 alla fine del 2010.

Le 8 stagioni di The Vampire Diaries sono disponibili su Mediaset Play e sulla piattaforma a pagamento Infinity. Anche Mediaset 20 trasmette alcune repliche delle stagioni. In alternativa si può utilizzare il servizio a noleggio di streaming Chili.

La novità del 2022 è la disponibilità di tutti gli episodi e delle serie sulla piattaforma Amazon Prime Video, gratuita per gli utenti iscritti al servizio Amazon Prime. Infatti dal 1 gennaio 2022 le 8 stagioni con i complessivi 171 episodi sono gratuiti per i clienti di Amazon!

Inoltre se non sei ancora iscritto al servizio Amazon Prime puoi usufruire della prova gratuita per i primi 30 giorni, che ti farà accedere anche ai servizi come Amazon Prime Video o Music e a contenuti come The Vampire Diaries.