WhatsApp introduce nuovi sticker: ecco quali sono

L’app di messaggistica istantanea più usata al mondo continua ad evolversi e a offrire nuove funzionalità ai suoi utenti. Facebook ha inviato agli iscritti del Google Play Beta Program (il gruppo di utenti che si iscrivono come beta tester per le app da pubblicare sul Play Store) la versione 2.20.200.6 di WhatsApp per Android.

Questa beta contiene due novità interessanti: un nuovo set di sticker e il nuovo “Wallpaper Dimming“. Il nuovo pack di sticker si chiama “Usagyuuun“, è arrivato anche sull’app per dispositivi iOS, ed è realizzato dalla giapponese Quan. Si tratta di sticker animati, che sono a loro volta una novità introdotta la scorsa estate. Il Wallpaper Dimming, invece, rientra in una serie di varie nuove funzionalità per gli sfondi che WhatsApp sta testando in diverse versioni dell’app: in precedenza (con la beta 2.20.200.3, la stessa in cui ha testato il nuovo pulsante per le chiamate) aveva lavorato sui “Chat Wallpapers“.

Sticker Usagyuuun, come sono fatti

Il nuovo pacchetto di sticker Usagyuuun vede come personaggii dei cartoni animati di colore bianco. Gli adesivi esprimono i sentimenti di gioia, ansia, tristezza, amore, amicizia e molto altro ancora.

Le dimensioni del pacchetto sono di 3,5 MB e gli sticker vengono definiti “Un po ‘vivaci, un po’ bizzarri“. Il pacchetto Usagyuuun è già stato rilasciato anche per la versione stabile dell’app di WhatsApp ed è già utilizzabile dagli utenti del servizio di messaggistica.

Wallpaper Dimming: cos’è e come funziona

Per quanto riguarda la nuova funzionalità “Wallpaper Dimming“, invece, il nome spiega già di cosa si tratta: non fa altro che regolare la luminosità dell’immagine scelta come sfondo, per rendere più gradevole l’uso dell’app.

Specialmente nelle ore serali e notturne, infatti, se usiamo uno sfondo molto luminoso la luce eccessiva potrebbe darci fastidio. Regolarla su livelli più bassi può essere la soluzione a questo problema, permettendoci di continuare a usare come sfondo una bella immagine luminosa che di giorno non crea alcun problema alla vista.