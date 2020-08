WhatsApp, in arrivo tante nuove funzioni: ecco quali sono

Fonte foto: PEERAWICH PHAISITSAWAN / Shutterstock.com 1 di 8 WhatsApp si aggiorna con tante nuove funzioni WhatsApp è un'applicazione in continua evoluzione e capita ogni quattro-cinque mesi che nuove funzioni appaiono nella versione beta dell'app. L'ultimo periodo è stato piuttosto ricco di novità: gli sviluppatori sono al lavoro su strumenti molto importanti e che rivoluzioneranno l'app. Tre su tutti: la possibilità di sincronizzare la cronologia delle conversazioni su dispositivi con piattaforme differenti, la possibilità di utilizzare l'account WhatsApp su quattro dispositivi in contemporanea e i messaggi che si autodistruggono. Queste funzioni dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, ma nel frattempo ci sono anche altri strumenti che potrebbero arrivare a breve. Ecco tutte le novità di WhatsApp che vedremo nei prossimi mesi.

Fonte foto: adrianosiker.com / Shutterstock.com 2 di 8 WhatsApp, sarà possibile sincronizzare la chat tra piattaforme di Uno dei progetti più importanti su cui sta lavorando WhatsApp è la possibilità di utilizzare lo stesso profilo in contemporanea su quattro dispositivi (smartphone, tablet e computer). L'account non sarà più legato al numero di telefono della SIM, ma al singolo utente. Per rendere possibile questo passaggio, però, è necessario implementare anche altri strumenti. Uno dei pilastri fondamentali è la possibilità di sincronizzare la cronologia della chat su piattaforma differenti. Al momento chi effettua il passaggio da iOS ad Android, sa benissimo di non poter sincronizzare WhatsApp, a meno che non utilizza app di terze parti. Gli sviluppatori stanno lavorando affinché sia possibile farlo senza aiuti esterni.

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 3 di 8 WhatsApp, cosa è la funzione Multidispositivo Una delle funzioni più importanti su cui gli sviluppatori stanno lavorando da oramai diversi mesi è Multidispositivo. Come spiegato nella slide precedente, si tratta dello strumento che permetterà agli utenti di utilizzare lo stesso profilo di WhatsApp su quattro dispositivi differenti. Come funzionerà lo strumento? Ci dovrebbe essere una nuova voce nel menu delle Impostazioni che permetterà di aggiungere nuovi dispositivi su cui far funzionare il proprio account WhatsApp. Affinché tutto funzioni per il meglio è necessario sincronizzare la cronologia della chat e scaricare il backup del profilo. I tempi di sviluppo sono ancora lunghi: ci vorrà il prossimo anno per vederla in funzione.

Fonte foto: farzand01 / Shutterstock.com 4 di 8 WhatsApp, i messaggi che si autodistruggono Un'altra funzione molto importante su cui gli sviluppatori sono al lavoro e che vedrà la luce in futuro sono i messaggi che si autodistruggono. Nelle ultime settimane sono stati rivelati nuovi e interessanti anticipazioni su come funzionerà lo strumento. Sarà a disposizione sia delle chat singole sia di quelle di gruppo e lo si potrà attivare dalle Impostazioni della conversazione. Come funzionerà? Molto semplice: dopo averlo attivato, tutti i messaggi scambiati nella chat verranno eliminati dopo sette giorni. Si capisce, quindi, che si tratta più di uno strumento di pulizia delle chat, che di una vera e propria funzione che permette ai messaggi di auto eliminarsi dopo pochi secondi. Anche in questo caso i tempi di sviluppo sono lunghi: l'ipotesi più probabile è fine 2020-inizio 2021.

Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com 5 di 8 WhatsApp, come silenziare una chat per sempre Quando non si può uscire da un gruppo molto numeroso, ma non si sopporta più il rumore delle notifiche ogni volta che arriva un messaggio, è possibile silenziarle per massimo un anno. Gli sviluppatori stanno pensando di migliorare questo strumento e di sostituire l'opzione "1 anno" con "per sempre". In questo modo sarà possibile silenziare una conversazione troppo rumorosa per sempre senza dover re-impostare il "silenzioso" dopo un anno.

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 6 di 8 WhatsApp, cosa è la funzione Multisfondo Oltre alle funzioni "big" in sviluppo, ce ne sono anche altre un po' più semplici che potrebbero vedere la luce anche a breve. Una di queste è Multisfondo. A cosa serve? Come si può intuire dal nome, permetterà agli utenti di scegliere un sfondo differente per ogni chat. Al momento gli utenti possono personalizzare lo sfondo delle conversazioni, scegliendo lo stesso per tutte le chat. In futuro sarà possibile utilizzare un'immagine o un colore diverso per ogni conversazione.

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 7 di 8 WhatsApp, vicino il rilascio della ricerca avanzata Una funzione che invece potrebbe arrivare davvero tra poco tempo è la ricerca avanzata. WhatsApp sta lavorando per sostituire la funzione ricerca presente sull'app con una nuova più avanzata e che mette a disposizione strumenti utili. Come funziona? Premendo sul tasto ricerca presente nella home di WhatsApp, appariranno delle etichette con scritto: Foto, Video, Link, Gif, Audio e Documenti. Scegliendo la tipologia di aggiornamento sarà possibile andare più in profondità nella ricerca.