Come vedere la TV Svizzera in Italia

3 Marzo 2020 - C’è una piccola nicchia di telespettatori del digitale terrestre che, da metà 2019, è rimasta orfana di alcuni canali a cui teneva molto. Questa nicchia abita nelle Regioni italiane al confine con la Federazione Svizzera e i canali spariti sono quelli della Tv svizzera RSI, la Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana.

Per anni, già dai tempi della Tv analogica, chi abitava vicino al confine poteva captare il segnale della Tv svizzera. Anche con il digitale terrestre è stato a lungo possibile sintonizzare in Nord Italia il Mux SSR Idèe Suisse, che trasmetteva i canali svizzeri in lingua italiana LA1, LA2, SFR 1 e RTS. Sullo stesso Mux venivano trasmesse anche diverse radio. Da giugno 2019, però, la Svizzera ha spento definitivamente il segnale del digitale terrestre: costava troppo mantenerlo attivo, mentre in Svizzera usano quasi tutti il satellite (tecnologia più adatta a coprire un territorio come quello svizzero, pieno di valli e montagne). Come fare, oggi, a vedere ancora la Tv svizzera in Italia?

Tv svizzera in Italia: i canali SVI 74 e SVI 82

Dal primo gennaio 2020 i canali Svizzera Italiana 74 e Svizzera Italiana 82 (SVI 74 e SVI 82) vengono trasmessi su alcuni Mux regionali italiani. La programmazione di questi canali consiste in una selezione del repertorio della Tv Svizzera Italiana: non è più come vedere RSI in diretta, ma è sempre meglio di niente. I due canali sono visibili in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e persino in Emilia Romagna.

Dal primo marzo 2020 alcuni programmi della RSI vengono trasmessi anche in Lombardia e Piemonte su Telereporter (Mux Telecolor). Solitamente basta effettuare una sintonizzazione automatica del decoder per il digitale terrestre per vedere apparire nella guida Tv anche SVI 74 e SVI 82. Altrimenti è necessario fare la sintonizzazione manuale, andando a cercare le specifiche frequenze.

Nella selezione dei migliori contenuti trasmessi dai vari canali del digitale terrestre non sono presenti le partite della Champions League, la Formula 1 e altri contenuti sportivi i cui diritti televisivi in Italia sono di proprietà della Rai, Mediaset, Sky, La 7 o Discovery.

SVI 74 e SVI 82: canali e frequenze

Il canale SVI 74 è sintonizzabile in Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia sul Mux Telecity al canale 45 UHF (666 MHz). In Valle d’Aosta sul Mux Telecity al canale 43 UHF 650 MHz). In Liguria sul Mux Telecity al canale 24 UHF (498 MHz).

Il canale SVI 82, invece, è sintonizzabile in Piemonte e Veneto sul Mux La9 al canale 51 UHF (714 MHz). In Trentino Alto Adige sul Mux La9 al canale 43 UHF (650 MHz), mentre in riuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna sul Mux La9 al canale 21 UHF (474 MHz).