POCO sta lavorando a un nuovo smartphone economico: sta per arrivare il POCO C75, ecco come sarà

Fonte foto: Poco

Xiaomi continua a lavorare alla sua gamma di smartphone di fascia bassa, essenziale per incrementare le vendite e sostenere l’obiettivo di conquistare il secondo posto tra i produttori di smartphone al mondo (secondo l’ultimo report di Canalys, relativo al secondo trimestre del 2024, la casa cinese è vicinissima ad Apple).

In questa strategia gioca un ruolo chiave la gamma di smartphone POCO, sempre più rilevante in India ma in costante aggiornamento anche in Europa, con modelli di grande interesse come i recenti POCO F6 e F6 Pro.

Uno dei punti di forza, sul mercato globale, di POCO è la serie C, composta da smartphone molto economici ma con una buona scheda tecnica. Ad arricchire la nuova gamma ci sarà, a breve, il nuovo POCO C75, erede del POCO C65 (in foto) svelato lo scorso novembre. Lo smartphone in questione è stato avvistato nel database FCC che ci conferma l’imminente debutto del modello.

POCO C75: come sarà

La certificazione del POCO C75 fornisce poche informazioni sul modello ma ci aiuta a delineare alcuni aspetti della scheda tecnica. Il dispositivo, caratterizzato da un numero di modello 2410FPCC5G, potrà sfruttare, come prevedibile, la connettività Wi-Fi e il Bluetooth. Ci sarà il chip NFC, sempre più utile ma la cui presenza non è sempre garantita negli smartphone di fascia bassa, come conferma il caso del recente CMF Phone 1 di Nothing.

Per quanto riguarda la connettività dati, invece, è confermata l’assenza del 5G. Di conseguenza, il nuovo POCO C75 non utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, appena svelato da Qualcomm e pensato per gli smartphone 5G di fascia bassa. La casa americana aveva confermato che il suo nuovo chip sarebbe arrivato sul mercato grazie a un nuovo entry level di Xiaomi che, come confermato dalla certificazione FCC, non sarà il nuovo smartphone di POCO.

Alcuni rumor, legati ad informazioni incluse nel codice sorgente di HyperOS, nei giorni scorsi avevano anticipato la presenza del SoC MediaTek Helio G81 per il nuovo smartphone di POCO. Questo chip non è ancora stato ufficializzato. Ricordiamo, però, che il POCO C65 ha il chip MediaTek Helio G85 che, almeno stando alla numerazione, dovrebbe essere più veloce del G81.

Il chip utilizzato dal nuovo C75 potrebbe, quindi, essere l’Helio G91, svelato a inizio 2024 e già proposto nella variante Ultra, più potente, sul POCO M6 oltre che sul Redmi 13 4G. Lo smartphone, in ogni caso, arriverà sul mercato con Android 14 e HyperOS.

POCO C75: quando arriva

La certificazione FCC ci conferma che il nuovo POCO C75 è molto vicino al debutto. Lo smartphone potrebbe essere svelato nel corso di questo trimestre e, quindi, potrebbe debuttare entro fine settembre, almeno in alcuni mercati selezionati, come l’India. L’arrivo in Europa non è da escludere e potrebbe avvenire nel corso dell’autunno.