Se hai compiuto 18 anni d’età nel 2019 puoi usufruire degli incentivi del programma Bonus Cultura, beneficiando di un bonus di 500 euro da spendere per acquistare una serie di articoli e servizi, come libri, eBook, biglietti per musei e concerti. Il buono è valido anche per comprare alcuni prodotti su Amazon, tra cui audiolibri, CD, vinili e libri, devi soltanto iscriverti sul sito 18app.italia.it con l’identità digitale SPID, per poi convertire il credito in un buono da usare sull’e-commerce. Vediamo come funziona 18app Amazon, con una guida dettagliata per capire come usare il Bonus Cultura su Amazon.

Cos’è il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura è un’iniziativa del Governo italiano, il cui obiettivo è incentivare i giovani ad acquistare prodotti e servizi legati al mondo della cultura. La misura prevede un buono di 500 euro disponibile attraverso il programma 18app, in quanto l’incentivo è riservato ai ragazzi nati nel 2001 che hanno compiuto 18 anni nel 2019. In questo caso si ha tempo fino al 28 febbraio 2021 per usufruire della somma, spendendo l’importo nei negozi convenzionati.

Al momento è in via di definizione anche il Bonus Cultura 2020, il quale però dovrebbe prevedere un importo più basso rispetto all’edizione 2019, con un incentivo di circa 300 euro tramite il sistema 18app 2020 per i nati nel 2002. Ad ogni modo è indispensabile registrarsi sul portale 18app utilizzando lo SPID per l’identità digitale, dopodiché è possibile verificare l’elenco dei negozi fisici e online presso cui impiegare il buono di 500 euro, con la possibilità di comprare diversi prodotti e servizi come libri cartacei e digitali, corsi ma anche ingressi per concerti, musei e sale cinematografiche.

Bonus Cultura Amazon: di cosa si tratta

Uno degli store online dove è valido il Buono Cultura è Amazon, infatti è possibile spendere il bonus per comprare una serie di articoli come libri, eBook Kindle, DVD, CD, vinili e audiolibri. Il servizio viene proposto attraverso il programma 18app Amazon, rivolto per il momento ai nati nel 2001 che hanno compiuto 18 anni nel 2019 e si sono iscritti sul portale 18app entro il 31 agosto 2020, in attesa della conferma del rinnovo dell’iniziativa per i nati nel 2002 diventati maggiorenni nel 2020.

Il Bonus Cultura Amazon può essere utilizzato fino al 28 febbraio 2021, convertendo il bonus in un credito da spendere sull’e-commerce tramite il sito web dedicato amazon.bonus18.it. Se non si trovano prodotti adeguati è possibile anche richiedere il rimborso del credito, effettuando la domanda per riportare i fondi dall’account Amazon al wallet digitale di 18app. In questo modo si potranno utilizzare i soldi del buono in altri store online o negozi fisici, considerando i tempi tecnici necessari per l’operazione e ovviamente escludendo i resi dei prodotti.

18app Amazon: come funziona

Per usare il buono di 500 euro del Bonus Cultura sulla piattaforma e-commerce bisogna seguire una procedura precisa, affinché sia possibile convertire l’incentivo in un buono 18app Amazon. Per poter spendere l’importo è anche indispensabile avere un account Amazon, registrandosi sul portale in modo gratuito creando un profilo personale, inoltre è essenziale registrarsi sul sito web ufficiale 18app.italia.it con lo SPID. Poi non resta che generare un buono di almeno 1 euro o di cifre superiori, sempre di valore intero (ad esempio 10, 15 o 50 euro).

Dopo aver creato il buono basta andare sul portale amazon.bonus18.it, dove è disponibile l’opzione converti buono 18app Amazon, quindi bisogna soltanto inserirlo tra le modalità di pagamento e usare il credito per finalizzare l’acquisto di articoli consentiti. Per comprare un prodotto accettato si possono impiegare anche diversi buoni insieme, è necessario appena inserire i vari codici al momento del pagamento. Se invece l’importo del buono non riesce a coprire l’interno valore dell’articolo, in questo caso è possibile emettere un altro buono oppure pagare la somma restante con un qualsiasi metodo di pagamento.

Come registrarsi su 18app

Per ottenere un buono Amazon 18app con il credito del Bonus Cultura bisogna prima di tutto registrarsi sul sito 18app.italia.it, il portale ufficiale gestito dal Ministero dell’Istruzione. L’iscrizione può essere effettuata soltanto con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), perciò chi non lo possiede deve richiederlo per poter accedere alla piattaforma e ricevere il buono di 500 euro. Una volta ottenuto lo SPID si può usare per diversi scopi, infatti l’identità digitale serve per accedere a qualsiasi servizio online della Pubblica Amministrazione.

La richiesta dello SPID può essere realizzata soltanto presso gli Identity Provider autorizzati, rivolgendosi ad Aruba, InfoCert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Sielte, Register.it o TIM. Per l’attivazione sono previsti diversi tipi di procedure, con riconoscimento online, via webcam o di persona. Dopodiché è possibile scegliere se attivare uno SPID di primo livello (autenticazione con nome utente e password), di secondo livello (autenticazione con nome, password e codice OTP o app), oppure di terzo livello (autenticazione a tre fattori con dispositivi fisici).

Dopo aver creato lo SPID (bisogna aver compiuto 18 anni d’età) è possibile accedere al portale 18app.italia.it, altrimenti si può eseguire l’iscrizione tramite app scaricando l’applicazione 18app, disponibile su Google Play Store e App Store e compatibile con smartphone e tablet Android e iOS. A questo punto non rimane che inserire le credenziali SPID, accedere al portale o all’app e generare i buoni da usare per gli acquisti, sfruttando il credito del Bonus Cultura disponibile nel portafoglio virtuale di 18app.

Come creare buoni Amazon con 18app

Dopo esserti registrato sul sito 18app puoi creare i buoni per utilizzare il Bonus Cultura su Amazon, ricordandoti che devono avere un importo intero come 5, 10, 25 o 50 euro, a partire da 1 euro fino a 250 euro. Se devi comprare un articolo con un costo non intero, ad esempio di 36,50 euro, puoi generare un buono di valore superiore senza perdere il credito non consumato. Il procedimento è semplicissimo, infatti basta andare sul portale 18app.italia.it, oppure accedere dall’app 18app, selezionare l’opzione Crea buono, scegliere la modalità online, indicare il tipo di articolo e l’importo.

Per essere valido su Amazon il buono deve essere creato per gli articoli consentiti con il programma del Bonus Cultura, quindi libri, audiolibri, eBook, CD e vinili, DVD e Blu-ray. A questo punto devi convertire il buono 18app in un codice Amazon, perciò devi accedere al sito amazon.bonus18.it, digitare la sigla identificativa del buono e inserire le credenziali di accesso all’account Amazon. Dopo aver ricevuto l’email di conferma il bonus sarà disponibile come credito spendibile, quindi non resta che scegliere gli articoli da comprare e usare il buono per il pagamento.

Come pagare con 18app Amazon

Con i codici Amazon è possibile scegliere i prodotti desiderati da comprare con il Bonus Cultura, selezionando gli articoli tra quelli delle categorie accettate. Inoltre l’account deve essere collegato con un metodo di pagamento valido, ad esempio una carta di credito, di debito oppure una prepagata come la Postepay, altrimenti non sarà possibile concludere l’operazione di acquisto. Allo stesso tempo bisogna prestare attenzione, poiché è necessario inserire il codice Amazon e non quello del buono 18app, in caso contrario si visualizzerà un messaggio di errore al momento di pagare con il bonus.

Dopo aver scelto il prodotto, ad esempio un audiolibro o un eBook Kindle, basta utilizzare l’opzione Inserisci un codice promozionale o un buono regalo, digitando il codice Amazon generato in precedenza per finalizzare l’acquisto. Per gli abbonati Prime non sono previsti costi aggiuntivi per la spedizione, altrimenti bisogna controllare il prezzo della consegna e considerarlo nell’importo dell’ordine. Con il buono 18app, infatti, non è possibile pagare anche le spese di spedizione su Amazon, perciò in caso di tariffe per la consegna devono essere saldate con un metodo di pagamento accettato.

Inoltre, con il bonus 18app è possibile comprare una sola unità dello stesso prodotto, dunque non si possono acquistare due o tre copie di un CD o di un DVD. Qualora il credito del buono dovesse essere superiore al valore del prodotto, l’importo eccedente rimane comunque disponibile per altri acquisti, quindi è possibile usarlo per altri pagamenti senza dover reinserire nuovamente il codice Amazon. Per verificare se il buono 18app è stato utilizzato in modo corretto, dopo aver realizzato l’ordine è possibile accedere al proprio account, selezionare la voce I miei ordini e scegliere l’opzione Dettagli dell’ordine per controllare l’esito dell’operazione.

Come convertire il codice Amazon e ripristinare il saldo 18app

Una volta generato il codice 18app Amazon è possibile decidere di non voler più spendere il credito sull’e-commerce, ad esempio perché non si trovano prodotti adeguati alle proprie esigenze e si desidera usare il Bonus Cultura altrove. In questo caso è possibile effettuare l’operazione inversa, per convertire il codice Amazon e ripristinare il saldo 18app, in modo da utilizzarlo presso altri store online o negozi fisici. La richiesta prevede la compilazione di un apposito modulo di rimborso online, disponibile presso l’indirizzo amazon.bonus18.it/riconversione.

Nel form bisogna inserire il codice Amazon e il buono 18app associato per avviare la procedura di riaccredito, la quale potrebbe richiedere alcuni giorni, perciò è importante procedere con largo anticipo e muoversi prima dell’avvicinarsi della scadenza del 28 febbraio 2021. Per capire se la domanda è stata effettuata in maniera corretta bisogna ricevere un’email di conferma, dopodiché se tutto è in regola il credito verrà ricaricato sul saldo del Bonus Cultura, perciò non rimane che verificare il riaccredito sull’app 18app o sul portale 18app.italia.it.