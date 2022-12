I migliori regali tech di Natale sotto i 50 euro

Uno dei più grandi errori che si commette a Natale è di pensare che più si spende, più sono le possibilità di rendere felice una persona. Molto spesso questo non è vero. Anche con un budget inferiore ai 50€ si riesce a regalare un prodotto molto utile nella vita di tutti i giorni. Difficilmente potrete regalare uno smartphone, ma i dispositivi tech a cui pensare sono tantissimi e tutti molto utili. Si va dal classico smartwatch (se ne trovano di ottimi anche a meno di 50€), alle cuffie Bluetooth fino ai dispositivo per la smart home, come ad esempio uno smart speaker.

Per aiutarci nell’acquistare un ottimo dispositivo e a risparmiare anche qualcosina, Amazon ha lanciato da pochissimi giorni un nuovo evento dedicato proprio alle "Offerte di Natale". Evento molto simile al Black Friday di qualche settimana fa e non è un caso che troviamo in super promo moltissimi dispositivi con sconti che arrivano fino al 60%. Noi abbiamo raccolto per voi le migliori offerte sotto i 50€ e ve le proponiamo in questo articolo. Troverete sicuramente quello che stavate cercando.

Regali Natale 2022 sotto i 50€: l’Echo Dot

Amazon viene sempre in nostro soccorso. E non solamente con l’evento "Offerte di Natale", ma anche con i suoi dispositivi. In questi giorni troviamo in super offerta uno dei prodotti simbolo del sito di e-commerce: l’Echo Dot, lo smart speaker che permette di gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa. E in promo troviamo due differenti versioni: l’Echo Doto di terza generazione, uscito orami da qualche anno, disponibile con uno sconto del 60% e l’Echo Dot di quinta generazione che ha fatto il suo debutto da pochissimi mesi. Per quest’ultimo dispositivo lo sconto resta sempre eccezionale: 50% rispetto a quello di listino. Un affare da non lasciarsi scappare.

Echo Dot terza generazione

Echo Dot quinta generazione

Echo Dot quinta generazione con orologio

Fire TV Stick: il regalo perfetto per Natale 2022

Altra idea regalo molto apprezzata per Natale 2022 è il Fire TV Stick. La chiavetta multimediale di Amazon che trasforma qualsiasi televisore in uno smart TV. Ma non solo. Grazie all’integrazione con Alexa è possibile gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Semplice da configurare e da collegare con la rete Wi-Fi di casa. Un’idea regalo ottima per amici e parenti.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Gli smartwatch lowcost da regalare a Natale 2022

Scegliendo i giusti prodotti è possibile regalare per Natale anche uno smartwatch. E non stiamo parlando di dispositivi dalle dubbie caratteristiche e realizzati con materiali scadenti, bensì di prodotti di ottima fattura come lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite e la Huawei Band 7. Entrambi sono disponibili a meno di 50€ ed entrambi offrono funzionalità interessantissime. Batteria a lunga durata, uno schermo che si legge bene anche sotto la luce del sole, un centinaio di modalità sportive e sensori avanzati per il monitoraggio della salute. Insomma, il regalo perfetto se avete amici o parenti con la passione per lo sport e per il benessere fisico.

Huawei Band 7

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Regali Natale 2022 sotto i 50€: le cuffie wireless

Se stavate aspettando il momento giusto per regalare delle cuffie wireless, avete fatto benissimo. Infatti, in questo Natale troviamo diversi modelli di auricolari wireless con sconti che arrivano fino al 50% e permettono di acquistare modelli top a meno di 50€. Cuffie con cancellazione del rumore e con dei bassi veramente ottimi in qualsiasi situazione. E soprattutto compatibili con qualsiasi smartphone (anche iPhone), computer e tablet.

Oppo Enco Air W32

OPPO Enco Free2i

OPPO Enco Air2 Pro

HUAWEI FreeBuds 4i

Logitech: i migliori accessori da regalare a Natale 2022 a meno di 50€

Tra le offerte di Natale disponibili su Amazon troviamo anche tantissimi accessori per il computer firmati Logitech. E come sappiamo molto bene i prodotti del colosso francese si distinguono per l’ottima qualità e oggi anche per un ottimo prezzo. Troviamo tastiere, mouse, webcam, cuffie, tutto con sconti che superano addirittura il 70%. Se avete degli amici con la passione per il mondo dei PC, tra questi prodotti troverete sicuramente quello che fa per voi.

Logitech G305 LIGHTSPEED

Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless

Logitech G335

Logitech C615

Regali di Natale 2022 sotto i 50€: Lego Technic

Se avete degli amici con la passione per il collezionismo, i Lego e la tecnologia, allora il miglior regalo possibile sono i Lego Technic. Si tratta di speciali versioni dei Lego in grado di muoversi autonomamente e divertentissimi da utilizzare. Con un budget di 50€ è possibile acquistarne almeno un paio. Ecco quali sono.

LEGO Technic Jeep Wrangler 4×4

LEGO Technic Monster Jam Grave Digger

Oral-B Smart 4: lo spazzolino elettrico da regalare a Natale 2022

Non sarà il regalo più "affascinante" da fare per Natale, ma sicuramente è uno dei più utili. Stiamo parlando dello spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 che troviamo in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 63% e rientra precisamente nel budget dei 50€. Nella confezione anche due testine Oral-B Cross Action.

Spazzolino elettrico Oral-b Cross Action

