Con l’arrivo delle nuove connessioni 5G è stato deciso di garantire maggiore spazio alle reti ultraveloci degli operatori di telefonia, per questo motivo nel 2021 è iniziato lo switch off del digitale terrestre. Si tratta di un processo che terminerà nel 2022, con il quale le emittenti televisive passeranno a utilizzare il nuovo standard DVB-T2, migrando tutti i canali su queste nuove frequenze. Il passaggio garantirà diversi vantaggi in termini di qualità ed efficienza, tuttavia bisogna controllare se il proprio televisore è compatibile altrimenti va sostituito. Vediamo tutto quello bisogna sapere sullo switch off TV, le agevolazioni all’acquisto e quali sono i televisori da comprare con il Bonus TV offerto dallo Stato.

Cos’è lo switch off digitale terrestre e come funziona

Lo switch off TV è un processo con il quale tutte le trasmissioni televisive del digitale terrestre verranno trasmesse con il nuovo sistema di codifica MPEG-4, un’operazione che consente di vedere canali HD in alta definizione per usufruire di una migliore risoluzione. Per quanto riguarda le date dello switch off TV, dal primo settembre 2021 questo passaggio comincerà in tutta Italia, per concludersi definitivamente con lo switch off digitale terrestre 2022 previsto per la fine di giugno. Ad ogni modo, una volta che le emittenti inizieranno ad adottare queste codifiche con i vecchi televisori non compatibili non si potranno più vedere i nuovi canali.

Nuovo digitale terrestre: i TV compatibili

Per riprodurre le nuove trasmissioni televisive è necessario avere TV o decoder omologati con lo standard DVB-T2 e la codifica HEVC a 10 bit, inoltre la risoluzione deve essere almeno Full HD per supportare i canali in alta definizione. Per verificare se il proprio televisore è compatibile con le trasmissioni DVB-T2 HEVC esistono tre soluzioni:

controllare sul manuale l’indicazione del supporto per la codifica HEVC a 10 Bit (Main 10);

verificare la presenza del bollino lativu, platinum o T2 sul sito del MISE o sui portali dgtvi.tivu.tv e lativu.tv;

sintonizzare il televisore sui canali di test 100 (Rai) o 200 (Mediaset) dove bisogna visualizzare la scritta Test HEVC Main 10.

Come funziona il Bonus TV

Se dopo i test si scopre che il proprio TV o il decoder non supporta i nuovi standard, a questo punto non rimane che comprare un nuovo televisore. Lo Stato propone una piccola agevolazione per sostenere i cittadini, il Bonus TV, con il quale le famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro possono usufruire di un bonus di 50 euro fino al 31 dicembre 2022. Questo incentivo è valido per l’acquisto di TV e decoder compatibili, ed è offerto direttamente dagli esercenti attraverso l’applicazione di uno sconto sul prezzo di vendita, basta scaricare l’apposito modulo dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico, compilarlo e fornirlo al rivenditore.

I migliori TV da comprare con il Bonus TV per lo switch off TV

Già da alcuni anni molti dispositivi supportato il nuovo standard DVB-T2 HEVC, tuttavia se gli apparecchi in casa non sono omologati non resta che comprare un nuovo device. Per controllare la compatibilità di televisori e decoder prima dell’acquisto è disponibile anche l’elenco completo sul sito del MISE, consultabile alla pagina web bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei, inoltre è necessario verificare se il rivenditore aderisce all’iniziativa del Bonus TV. Ecco quali sono i migliori televisori da comprare per lo switch off TV.

Hisense 43AE7000F 32"

Tra i televisori economici DVB-T2 HEVC Main 10 una delle proposte più interessanti è l’Hisense 43AE7000F, un TV LED compatto da 32 pollici con qualità di risoluzione HD (1366×768 pixel). Il dispositivo è dotato di una porta HDMI e due ingressi USB per il collegamento di device esterni, con un’uscita audio jack per le cuffie e una cornice ultra slim. Si tratta di un modello 2020, progettato per offrire una visione ottimale a una distanza di circa 2 metri, ideale per l’installazione nella camera da letto o in cucina. Dispone della tecnologia Natural Colour Enhancer per migliorare l’esperienza di visione, il sistema Noise Reduction per eliminare le distorsioni dell’immagine e l’audio Dolby in qualità HD.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD con HDR

Audio HD Dolby

Classe energetica F

Ricevitore DVB-T2/S2

1 x HDMI, 2 x USB

TCL ES561 32"

Un TV low price acquistabile con il Bonus TV e compatibile con il DVB-T2 HEVC è il TCL ES561, uno smart TV Android da 32 pollici con risoluzione HD. Questo device supporta tantissime app di streaming video, come Netflix, DAZN e Amazon Prime Video, può funzionare anche con i comandi vocali tramite Google Assistant, in più con l’HDR è in grado di ottimizzare la luminosità delle immagini. Il suono è potente e coinvolgente grazie allo standard Dolby Digital Plus, con la funzionalità Chromecast incorporata per utilizzare lo smartphone come un telecomando attraverso l’app T-Cast.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD con HDR

Dolby Digital Plus

Android TV

Classe energetica E

Ricevitore DVB-T2/S2

1 x HDMI, 2 x USB

LG 71006LB.APID 43"

Un televisore omologato con lo standard DVB-T2 HEVC con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il modello LG 71006LB.APID, un televisore LED 43 pollici con risoluzione UHD 4K. Questo smart TV viene proposto con Alexa integrata, per gestire le varie funzionalità direttamente con i comandi vocali tramite il telecomando smart, con una connettività completa che include il modulo Wi-Fi, il Bluetooth, 3 porte HDMI e 2 ingressi USB. Il processore quad core con supporto per l’HDR assicura immagini nitide e dettagliate, con due altoparlanti incorporati da 20 watt per un audio immersivo e supporto per tutte le principali app come Disney+, Netflix e Now TV.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione 4K UHD con HDR

Alexa integrata

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Samsung QLED Q60T 50"

Tra i migliori televisori 50 pollici compatibili con il nuovo digitale terrestre c’è il TV QLED Samsung Q60T, un apparecchio realizzato con Alexa integrata per usufruire delle skills dell’assistente virtuale di Amazon per la gestione delle principali funzionalità smart. La qualità di risoluzione è Ultra HD 4K, con retroilluminazione Dual LED e tecnologia Quantum HDR, oltre al supporto per lo standard HDR10+ per immagini ultra dettagliate ed esperienza cinema in alta definizione. Il processore Quantum Lite fornisce prestazioni elevate in termini di contrasto e qualità, mentre la funzione Mirroring consente di duplicare il display dello smartphone sullo schermo del televisore con un semplice tocco.

Caratteristiche principali

TV QLED 50 pollici

Risoluzione 4K UHD con Quantum HDR

Alexa integrata

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Samsung TU7190 55"

Tra i TV compatibili con il DVB-T2 HEVC c’è il Samsung TU7190, un televisore 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K di nuova generazione. Si tratta di uno smart TV compatibile con Alexa, proposto con il modulo Wi-Fi integrato, il Crystal Display e un potente processore Crystal 4K per il supporto dell’alta definizione e dei canali HD. Questo modello è già predisposto per il nuovo digitale terrestre, garantisce una qualità d’immagine elevata grazie all’HDR, inoltre presenta un design moderno senza bordi e dispone della tecnologia Game Enhancer per ottimizzare lo schermo nella riproduzione dei videogiochi.

Caratteristiche principali

TV LED 55 pollici

Risoluzione 4K UHD con HDR

Supporto Alexa, Google Assistant e AirPlay 2

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Philips Ambilight PUS8505/12 43"

Uno dei migliori televisori per lo switch off TV del digitale terrestre è il Philips Ambilight PUS8505/12, in grado di offrire il supporto per l’alta definizione con standard di risoluzione UHD 4K. Questo televisore LED da 43 pollici è equipaggiato con il processore P5 Perfect Picture, con HDR integrato e compatibilità con gli standard HDR10+ e Dolby Vision per immagini realistiche e ricche di colori, oltre alla predisposizione per Dolby Atmos per un audio avvolgente e immersivo. Questo Android TV proposto da Philips è compatibile con Alexa, inoltre con il DTS Play-Fi è possibile collegare in modo wireless gli altoparlanti esterni.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione 4K UHD con HDR

HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos

Supporto Alexa, Google Assistant e AirPlay 2

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Sony KD-43XH8596 43"

Considerato tra i migliori televisori 43 pollici sul mercato, un TV da acquistare anche con il Bonus TV è il Sony KD-43XH8596. L’apparecchio integra il ricevitore DVB-T2 con supporto per la codifica HEVC Main 10, offre una risoluzione Ultra HD 4K con HDR e assicura una visione impeccabile, grazie al processore X1 ottimizzato per il 4K e alla tecnologia 4K X-Reality Pro. Questo smart TV Android supporta oltre 5 mila app, si può gestire con la voce attraverso Alexa ed è compatibile con AirPlay 2 per vedere i contenuti di Apple TV da iPhone, Mac o iPad. Non manca la connettività Wi-Fi e Bluetooth, con 3 porte USB laterali e un ingresso HDMI 2.1.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione 4K UHD con HDR

Chromecast built-in

Supporto Alexa, Google Assistant e AirPlay

Classe energetica B

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB