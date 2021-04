Lo streaming musicale è uno dei servizi più apprezzati degli ultimi anni, con tantissime proposte sul mercato come YouTube Music, Spotify e Apple Music. Una delle applicazioni meno note è TuneIn Radio, un’alternativa differente dalle altre soluzioni, in quanto comprende migliaia di stazioni radio internet, ma anche podcast, news dal vivo e notizie sportive. L’app americana vanta un catalogo ampio e variegato, offrendo un servizio davvero unico nel settore, perciò vediamo subito come funziona TuneIn, quali sono le sue funzionalità e i costi dell’abbonamento.

TuneIn Radio: cos’è

TuneIn è un’azienda americana fondata nel 2002 oggi con sede in California a San Francisco, specializzata nella proposta di migliaia di stazioni radiofoniche digitali, AM e FM. Rispetto ai servizi tradizionali, infatti, questa piattaforma propone l’ascolto di canali radio via internet, quindi attraverso la connessione Wi-Fi di casa oppure in modalità mobile con le reti 4G o superiori. In questo modo, è possibile ascoltare le stazioni radio di TuneIn in qualsiasi momento, basta avere a disposizione una connessione internet e un device elettronico.

TuneIn Radio è disponibile in tantissime lingue e Paesi, con una versione completamente in italiano con interfaccia grafica localizzata per semplificare la navigazione nella piattaforma web. All’interno, oltre alle stazioni radiofoniche si possono trovare anche podcast su vari argomenti, dai viaggi agli approfondimenti economici, canali musicali tematici per l’ascolto non stop, le radio sportive più gettonate del mondo e le notizie messe a disposizione da diverse fonti autorevoli internazionali.

Dispositivi compatibili per TuneIn Radio PC web e app

Per ascoltare le migliaia di stazioni radio di TuneIn è possibile utilizzare diverse modalità di accesso alla piattaforma. Ovviamente, è disponibile una versione desktop online, quindi basta usare il PC o un dispositivo mobile, aprire il browser e navigare sul sito web tunein.com, senza scaricare nessun programma o applicazione. Per un’esperienza migliore è possibile fare il download di TuneIn Radio App, disponibile su Google Play Store per smartphone e tablet Android, oppure su App Store per dispositivi iOS Apple come iPhone, iPad e iPod Touch.

TuneIn Radio viene proposto anche all’interno del catalogo Amazon Appstore, sia nella versione compatibile per Android sia in quella dedicata per funzionare con i dispositivi dell’azienda di Jeff Bezos. La piattaforma, infatti, è compatibile con gli smart speaker Amazon Echo come Echo Dot, Show e Studio, basta scaricare TuneIn come una delle migliaia di skills di Alexa. In alternativa, l’applicazione è disponibile anche per gli smart speaker Google Home Mini e Nest per funzionare con l’assistente vocale Google Assistant, oppure con gli altoparlanti intelligenti che supportano Microsoft Cortana come gli speaker smart Harman Kardon.

TuneIn è integrato in tantissimi altri tipi di device per l’ascolto audio, come impianti Sonos, Roku, Bose e Bang & Olufsen. Il servizio è disponibile anche per smart TV Samsung e i principali modelli di televisori intelligenti basati sul sistema operativo Android TV, inoltre si può utilizzare l’app per la radio digitale anche dalle console di gaming come la Xbox o la Playstation. Ovviamente supporta anche i dispositivi per trasformare il televisore in smart TV, essendo compatibile con Roku, Google Chromecast e Amazon Fire TV tramite app su smartphone Android e iOS.

Le stazioni radiofoniche di TuneIn si possono ascoltare anche in mobilità, infatti oltre che dal telefono l’app è scaricabile anche sui tablet Android e iOS, sui device Amazon Fire, oppure sugli indossabili Android Wear e negli Apple Watch. Per sintonizzarsi sui programmi radio di TuneIn anche in macchina l’applicazione funziona sia con Android Auto sia con Apple CarPlay, inoltre è supportata dai sistemi di infotainment proprietari di marchi automobilistici come Tesla, Volvo, Mercedes, Land Rover, Jaguar, General Motors, Mini e Ford.

Come funziona TuneIn Radio

TuneIn Radio è veramente un servizio diverso da tutti gli altri, infatti permette di ascoltare radio da tutto il mondo in tantissime lingue differenti, con programmi radiofonici su ogni tipo di argomento, dalla politica al calcio. Per quanto riguarda lo sport si possono trovare le emittenti più rinomate, come ESPN e Fox Sports, oppure tutte le radio sportive locali della propria zona o del proprio Paese. In questo modo, è possibile sia seguire lo sport internazionale, sia ascoltare le notizie e gli eventi live più vicini, per non perdere un solo evento di calcio, basket, tennis o qualsiasi altra disciplina.

Oltre allo sport TuneIn Radio propone ovviamente le migliori stazioni radiofoniche per la musica, sempre con una proposta che include i programmi internazionali più popolari e quelli locali, suddivisi per genere per semplificare la ricerca del canale radio preferito. Allo stesso tempo, nell’applicazione sono disponibili stazioni su notizie e dibattiti, con emittenti come Fox News, CNBC, CNN, BBC e MSNBC. Non manca una nutrita sezione di podcast da tutto il mondo, dai contenuti di The Daily del New York Times fino ai migliori podcast italiani o le proposte localizzate in Paesi specifici.

Per trovare il contenuto desiderato basta entrare nell’applicazione di TuneIn Radio, utilizzando l’interfaccia grafica semplice e intuitiva della piattaforma per scegliere la stazione radiofonica che si vuole ascoltare, con tanti filtri e categorie che aiutano a individuare il contenuto giusto. Una funzionalità interessante è la geolocalizzazione, infatti è possibile selezionare i programmi radio in base al continente, al singolo Paese o alla specifica Regione, ad esempio per sapere quali sono i canali radio della Lombardia oppure quelli di San Paolo in Brasile.

Allo stesso modo, è possibile effettuare ricerche dei contenuti radiofonici in base alla lingua, ad esempio visualizzando quali stazioni sono disponibili in inglese, portoghese o francese, per poi selezionare l’opzione più adatta tra musica, sport e notizie scegliendo il canale giusto. Per questo motivo, TuneIn Radio viene usata da molti italiani che si trovano all’estero, in quanto consente di seguire musica, eventi sportivi e news dall’Italia o dalla propria zona di origine. Inoltre, questa applicazione è un’ottima soluzione per imparare una lingua straniera, fare pratica mentre si studia la grammatica o allenarsi per non perdere quanto appreso dopo un’esperienza all’estero.

Quanto costa TuneIn Radio

Per l’accesso base all’applicazione non bisogna pagare nulla, quindi è possibile registrarsi a TuneIn Radio gratis, con la possibilità di usufruire di migliaia di stazioni radiofoniche e podcast da tutto il globo. Per aumentare i servizi e le funzionalità è disponibile la versione a pagamento TuneIn Pro, con la quale vengono rimossi gli annunci pubblicitari ed è possibile ascoltare i programmi anche offline. In questo caso viene proposta a 7,43 euro su Amazon Appstore, lo store ufficiale delle app di Amazon, a 9,99 euro al mese su Google Play Store per device Android, oppure con abbonamento mensile da 10,99 euro su App Store per dispositivi iOS Apple.

Come registrarsi a TuneIn Radio

Per accedere allo streaming di radio AM, FM e digitali di TuneIn Radio è necessario registrarsi, una procedura piuttosto rapida da realizzare tramite app o nella web console online. Naturalmente, per velocizzare l’iscrizione gratuita è possibile usare il proprio account Google, Facebook o Apple, altrimenti basta inserire il proprio nome e cognome, un indirizzo email, l’anno di nascita e scegliere una password. Dopodiché l’accesso è immediato, bisogna soltanto scaricare l’app per i dispositivi mobili oppure effettuare il download dell’applicazione desktop.

App alternative a TuneIn per musica e radio

Ovviamente TuneIn Radio non è l’unico servizio che consente di ascoltare in streaming radio AM, FM e digitali, infatti esistono altre applicazioni che propongono questa opzione. Tra queste c’è ad esempio Audials Radio, compatibile con device Android e iOS, attraverso la quale seguire programmi radiofonici da ogni parte del mondo, stazioni radio di musica straniera e radio locali. Una funzione particolare di Audials Radio è la registrazione dei brani o della radio, basta usare il tasto Registra per salvare il contenuto audio durante l’ascolto e averlo a disposizione in modalità offline.

Un servizio simile è anche Deezer, app per lo streaming digitale di musica e podcast molto nota e apprezzata, considerata però più un’alternativa a Apple Music e Spotify che a TuneIn Radio. Altrimenti c’è anche Tidal, un servizio di streaming musicale con milioni di brani internazionali, accessibile da PC o smartphone con versione gratis o premium. Chi invece preferisce l’ascolto di artisti indipendenti può optare per SoundCloud, app che consente sia di ascoltare la musica sia di caricare le proprie creazioni personali.

Tra le alternative per i programmi radiofonici online ci sono invece applicazioni come MyTuner, dove trovare oltre 50 mila canali radio di cui oltre mille in italiano, con stazioni come RTL, Rai Radio e Radio Deejay. Un’altra opzione è l’app Simple Radio, proposta su Google Play Store e App Store, un’applicazione per ascoltare su smartphone e tablet radio AM e FM in modo digitale, con più di 45 mila stazioni e una scelta completa anche delle radio libere. Infine c’è Radio-FM, app compatibile con dispositivi Android e iOS con la quale riprodurre in streaming tanti programmi radiofonici in FM e digitali.