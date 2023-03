Tutti i migliori smartphone per la primavera 2023

La fine del mese di febbraio, da molto tempo, coincide con lo svolgimento della più importante manifestazione legata al settore delle comunicazioni e in particolare a tutte le società che realizzano tecnologie e infrastrutture per le comunicazioni mobili: il Mobile World Congress di Barcellona, proprio per l’attenzione che è capace di attrarre, è diventato anche uno degli appuntamenti più rilevanti per il lancio di nuovi smartphone.

L’edizione del 2023 ha confermato la tradizione, accogliendo gli eventi ufficiali di alcune delle più importanti aziende del settore: Nokia, Xiaomi, Honor e realme, giusto per citarne alcune, hanno infatti presentato i loro nuovi dispositivi in concomitanza con l’apertura della grande esibizione fieristica.

Come è andato il Mobile World Congress 2023

Prima di spostare l’attenzione sui singoli prodotti, che hanno fatto il loro esordio a Barcellona, può servire dare uno sguardo d’insieme a cosa è successo nella capitale catalana. In primo luogo bisogna rilevare che, a distanza di qualche anno, le presenze in terra spagnola sono tornate a livelli record, quelli che ormai sembravano un miraggio dopo la pandemia.

Nel 2020, nei giorni cupi prima dell’esplosione dei contagi a livello mondiale, l’organizzazione aveva deciso di cancellare l’evento, che nel 2021 si è tenuto a giugno con un numero di presenze estremamente basso e con la defezione della maggior parte delle aziende orientali.

Nel 2022, si è cercato di tornare verso una nuova normalità, riportando la manifestazione al periodo abituale di fine febbraio, ma anche in quel caso la frequentazione era stata piuttosto contenuta e gli eventi di presentazione sono stati piuttosto sottotono.

Quest’anno, invece, tutto sembra tornato alla normalità, con tanto di inaugurazione presieduta dal re e con un’affluenza di professionisti da ogni angolo del mondo pari a quella degli anni migliori.

Quali prodotti sono stati lanciati a MWC23

Anche se sono mancati alcuni dei marchi più importanti, come Sony, mentre altri hanno scelto luoghi diversi per i loro lanci ufficiali, come Samsung e OPPO, la settimana di Barcellona ha comunque accolto gli eventi globali di Xiaomi, Honor, realme, Nokia e gli annunci di Qualcomm, MediaTek e Huawei.

Non solo, perché nel corso dei giorni di apertura del Mobile World Congress moltissime aziende impegnate nel settore delle comunicazioni hanno introdotto molteplici novità, che aiuteranno a migliorare lo sviluppo delle reti 5G e accelerano il passo nel percorso che porterà, verosimilmente nel 2030, all’arrivo del 6G.

Una delle innovazioni che conosceremo invece a breve riguarda l’ibridazione delle reti mobili, che potranno appoggiarsi anche alla copertura satellitare, grazie alle più recenti soluzioni tecnologiche dei produttori di processori. I nostri smartphone saranno in grado di comunicare direttamente con il satellite, utilizzando le stesse antenne che vengono sfruttate per le connessioni terrestri.

Questo significa che, soprattutto nei paesi dove la copertura cellulare risulta più complicata, potrà venire in aiuto il satellite, per garantire una copertura totale: per il momento, questa soluzione viene riservata solo alle situazioni di emergenza. Quando manca la rete cellulare, gli smartphone saranno in grado di comunicare direttamente con il satellite per inviare messaggi di testo e condividere la propria posizione.

In un futuro molto prossimo, la capacità di trasmissione via satellite verrà ampliata e sarà quindi anche possibile telefonare e navigare in collegamento diretto con lo spazio.

Le migliori novità di MWC23

In tempi molto più stretti, invece, conosceremo tutte le novità che sono state lanciate a Barcellona, a partire dal nuovo Xiaomi 13, uno smartphone realizzato in collaborazione con Leica, che fa della qualità delle immagini uno dei suoi principali punti di forza. Questo cellulare racchiude tutta la migliore tecnologia oggi disponibile sul mercato, ma il suo prezzo è veramente impegnativo, perché la versione pro è stata lanciata a 1399 €.

Al Mobile World Congress 2023 è stata particolarmente attiva Honor, che ha lanciato la sua nuova famiglia di prodotti Magic 5, in cui si trova una novità molto interessanti, ovvero una nuova tipologia di batteria che cambia la densità energetica. Un modo complesso per dire che a parità di spazio, le nuove batterie sono in grado di produrre una quantità di energia superiore.

Questo significa che sarà possibile aumentare sensibilmente la capacità della batteria a parità di ingombro, oppure saranno in grado di mantenere la capacità attuale, anche con un design molto più sottile. Non solo, perché Honor Magic 5 Pro ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il più importante è quello per la migliore fotocamera del mercato.

Per completare le nostre segnalazioni, dobbiamo sicuramente citare realme GT 3, per una caratteristica peculiare davvero unica, ovvero la potenza di ricarica da 240 W, che permette di andare da 0 a 100% di autonomia in meno di 10 minuti. Questo dettaglio, affiancato ai consumi estremamente ridotti del suo processore, fanno di questo smartphone un esemplare davvero unico sul mercato. Purtroppo, però, non sappiamo ancora se questo cellulare arriverà sul mercato italiano.

Il telefono “arrotolabile" di Motorola

Fonte foto: Tech

Una delle novità più curiose, per ora in fase di prototipo, è il nuovo smartphone di Motorola con un display che si arrotola: soluzione originale, molto intrigante, che però difficilmente verrà distribuita a breve sul mercato e lascia ancora grossi interrogativi sulla sua effettiva fruibilità.

Anche se per ora rimane un concept e ci vorrà un po’ di lavoro degli ingegneri perché possa arrivare sul mercato, bisogna senza dubbio riconoscere che l’idea è una delle più originali degli ultimi anni.

Prepariamoci all’invasione dei nuovi dispositivi nel corso della primavera, consapevoli che le novità non sono finite.