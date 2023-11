Recensione LG StanbyME, lo schermo a batteria con le rotelle

LG StanbyME rappresenta un innovativo display intelligente, progettato per la connessione online e alimentato dal sistema operativo WebOS , lo stesso utilizzato nei televisori LG . Questa piattaforma consente l'accesso a una vasta gamma di app di streaming, molte delle quali sono inizialmente concepite per i televisori di questo marchio.

La parte più pesante della struttura è costituita dalla base, che ospita il blocco delle batterie. Il connettore per la ricarica è posizionato sulla stessa base. L'alimentazione è gestita tramite un trasformatore esterno, simile a quello di un computer. Considerando le dimensioni considerevoli dell'intero dispositivo, avremmo preferito un trasformatore integrato nella struttura per una soluzione più integrata.

Un elemento degno di nota è la possibilità di ruotare LG StanbyME di 90 gradi , consentendo l'utilizzo in modalità verticale. Questa opzione risulta particolarmente utile per visualizzare, ad esempio, video su YouTube o contenuti su TikTok .

Il telecomando VOTO: 7

Il telecomando di LG StanbyME presenta un design semplice e simile a quello delle TV LG, con l'eccezione dell'assenza dei tasti numerici, poiché questo schermo smart non è dotato di un ricevitore per il digitale terrestre o satellitare.

I comandi includono tasti di controllo per lo streaming e scorciatoie per accedere direttamente alle piattaforme più popolari. Alimentato da due batterie AAA, la durata delle stesse non è stata valutata nel breve periodo del nostro test.

Considerando il prezzo del prodotto, un dettaglio che avremmo gradito è la retroilluminazione dei tasti. Tuttavia, dato il numero limitato di comandi, il telecomando è facilmente utilizzabile anche senza illuminazione.

Tra i tasti presenti ci sono quelli direzionali per navigare nell'interfaccia e un tasto di selezione utile per avviare e interrompere le applicazioni di streaming. In cima al telecomando si trovano i controlli del volume e un tasto il cui scopo potrebbe non essere immediatamente chiaro, sostituendo la funzione di cambio canale tipica dei telecomandi TV.

Un aspetto interessante è la disposizione dei tasti dedicati allo streaming. Tre di essi (Netflix, Prime Video e Disney+) sono posizionati nella parte superiore, mentre l'accesso diretto a Rakuten TV si trova in una posizione diversa. Tuttavia, è da notare che Rakuten TV, nonostante i suoi sforzi di collaborazione con i produttori, è ancora poco noto in Italia.

È importante sottolineare che il telecomando non supporta comandi vocali di Alexa o altri assistenti vocali.