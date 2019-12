Idee regalo Natale 2019 per lui

Fonte foto: Shutterstock 1 di 11 Cosa regalare a Natale 2019 al proprio ragazzo Scegliere il regalo di Natale 2019 per il proprio ragazzo è complicato: sono tanti i fattori da tenere in considerazione ed è semplice fare un errore. Cosa potrebbe renderlo felice quest'anno? Un nuovo maglione? Oppure i biglietti per il concerto del suo gruppo preferito? Se i dubbi vi attanagliano, la scelta migliore è rifugiarsi nella tecnologia. Sono disponibili così tanti dispositivi che difficilmente si sbaglia acquisto. Nella nostra guida ai regali di Natale 2019 per lui troverai tanti consigli utili, a partire da uno smartphone fino ad arrivare a una action cam.

2 di 11 OnePlus 7T L'idea più semplice spesso è anche la più efficace. E questo vale anche per i regali di Natale 2019. Se non sapete cosa mettere sotto l'Albero per il vostro ragazzo, lo smartphone è l'idea regalo migliore. Di modelli sul mercato ce ne sono a centinaia, noi vi suggeriamo il OnePlus 7T. Diciamo subito che il prezzo è un po' elevato (poco meno di 600 euro sui siti di e-commerce), ma si tratta di uno dei migliori dispositivi lanciati quest'anno. Ha uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz. Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 855+ con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo con zoom 2x. La batteria è da 3800 mAh.

3 di 11 Xiaomi Mi 9T Se il budget a disposizione non permette spese folli non vi dovete demoralizzare, esistono tante soluzioni alternative molto valide. Come ad esempio lo Xiaomi Mi 9T, un dispositivo medio di gamma che garantisce ottime prestazioni. Monta un processore Snapdragon 730 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo ha una diagonale da 6,39 pollici con risoluzione FullHD. È caratterizzato da un design a tutto schermo, senza notch o fori frontali: la fotocamera è nascosta nella scocca e fuori esce solo in caso di bisogno. Può essere acquistato online a poco più di 300 euro.

4 di 11 iPad 10,2′ Un tablet è un'ottima idea regalo di Natale 2019 per lui, perfetta per un ragazzo che passa molto tempo sui mezzi pubblici e che ama guardare le serie TV. Il mercato non offre una grande possibilità di scelta: per questo motivo vi suggeriamo il nuovo iPad con schermo da 10,2 pollici, lanciato sul mercato da poco più di due mesi. Ha un processore abbastanza potente (A10 Fusion) e un display Retina. La fotocamera posteriore è da 8 Megapixel, mentre quella frontale da 1,2 Megapixel e permette di effettuare le chiamate con FaceTime. L'autonomia della batteria è di circa 7-8 ore. Il prezzo dell'iPad da 10,2 pollici è di circa 400 euro.

5 di 11 Suunto Traverse Se il vostro ragazzo ha la passione per le escursioni e più in generale per l'attività fisica, uno smartwatch è il regalo perfetto per Natale 2019. Suunto Traverse è uno sportwatch che integra delle funzionalità ad hoc per le escursioni e il trekking con un GPS che si connette molto velocemente (punto debole di molti orologi intelligenti). Ha la bussola, mappe topografiche e traccia alla perfezione l'itinerario effettuato. Logicamente monitora i passi effettuati, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Il costo dello smartwatch Suunto Traverse è di poco più di 250 euro.

6 di 11 Fitbit Charge 3 Lo smartwatch è troppo avanzato per il vostro ragazzo? Allora il fitness tracker è il regalo di Natale perfetto per lui. Noi vi suggeriamo il Fitbit Charge 3, che nonostante sia uscito da un po' di tempo rimane ancora uno dei migliori modelli presenti sul mercato. Partiamo dalla caratteristica più interessante: ha un'autonomia fino a sette giorni. Monitora costantemente i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate e il battito del cuore. Impermeabile all'acqua fino a 50 metri di profondità, registra anche gli allenamenti in piscina o in mare aperto. Integra più di 15 modalità di allenamento tra cui yoga. Il prezzo è di poco inferiore ai 100 euro.

7 di 11 Echo Plus Lo smart speaker è uno dei regali più gettonati del 2019 e per questo motivo si candida a essere uno dei "must have" del Natale. Echo Plus è una delle versioni più avanzate dello smart speaker di Amazon: oltre ad essere rivestito in tessuto, ha degli altoparlanti che garantiscono un audio nitido e omnidirezionale. Alexa permette di controllare i dispositivi della smart home con pochi comandi vocali e grazie all'integrazione con i più importanti servizi di musica streaming si possono ascoltare i propri gruppi preferiti. L'Echo Plus ha un prezzo di 149,99 euro.

8 di 11 Bose SoundLink Per colpa degli smart speaker le casse Bluetooth hanno perso un po' di appeal. Rispetto agli smart speaker, però, garantiscono una qualità dell'audio superiore, soprattutto se si acquistano modelli top di gamma. Come ad esempio il Bose SoundLink, un altoparlante wireless con un suono molto potente e avvolgente. Impermeabile all'acqua, ha un un'autonomia di circa 12 ore e permette di anche di rispondere alle chiamate. C'è anche il supporto a Siri e Google Assistente effettuando l'associazione con lo smartphone. Il prezzo del Bose SoundLink è di 149 euro sui siti di e-commerce.

9 di 11 Cuffie Beats Solo 3 Le Beats Solo 3 sono cuffie wireless che garantiscono un'ottima riproduzione audio e sono molto comode da indossare. L'autonomia delle cuffie Bluetooth è di almeno 40 ore e grazie alla ricarica veloce non si deve aspettare molto per tornare ad ascoltare i propri artisti preferiti. Sono disponibili online a un prezzo di circa 180 euro.

10 di 11 GoPro Hero 8 Black Il vostro ragazzo è un amante dell'avventura e degli sport estremi? La GoPro HERO8 Black è il regalo perfetto per Natale 2019. Si tratta di una action cam, ossia di una videocamera impermeabile e molto resistente pensata appositamente per essere utilizzata in situazioni avventurose, come le escursioni subacquee oppure un giro in mountain bike. La GoPro HERO 8 Black è l'ultimo modello lanciato sul mercato, registra video con risoluzione 4K e stabilizzati. Il prezzo della GoPro Hero 8 Black è di poco superiore ai 400 euro.