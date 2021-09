I migliori televisori del 2021 da acquistare

In questa guida proponiamo una selezione dei migliori TV del 2021, con i televisori più gettonati e innovativi da comprare quest’anno. Grazie all’innovazione tecnologica è possibile trovare tantissimi dispositivi, con soluzioni per ogni fascia di prezzo ed esigenza, dai LED TV più economici fino ai sofisticati TV OLED e ai televisori QLED ad alta definizione. Scopriamo che TV comprare nel 2021, con tutte le informazioni necessarie per scegliere il televisore più adatto e i migliori modelli disponibili oggi.

Quale televisore comprare nel 2021?

Se devi comprare un nuovo televisore devi innanzitutto capire quale TV acquistare, valutando con attenzione una serie di caratteristiche per essere in grado di prendere una decisione consapevole. Prima di tutto devi stabilire le dimensioni dello schermo, con la possibilità di optare per un televisore da 32 pollici compatto e con un prezzo accessibile, oppure preferire un modello con un ottimo rapporto qualità/prezzo come un TV da 50 pollici. In alternativa puoi scegliere un grande televisore da 65 pollici o più, tenendo sempre conto della distanza dalla quale guardare lo schermo.

Un aspetto importante riguarda il risparmio energetico, perciò è fondamentale leggere con attenzione l’etichetta energetica e scegliere un televisore a basso consumo e alta efficienza, ad esempio un apparecchio di classe A o B. Per quanto riguarda la tecnologia dello schermo i TV più economici sono quelli LCD, mentre i TV LED offrono una risoluzione migliore e un minor consumo di energia elettrica, con performance simili per i TV Quantum Dot. Per una qualità superiore bisogna optare per un TV OLED o QLED, in grado di offrire una resa cromatica davvero elevata.

Ovviamente è essenziale definire la risoluzione d’immagine desiderata, partendo dallo standard HD Ready e passando per la definizione Full HD e quella Ultra HD 4K, fino ad arrivare ai TV 8K capaci di fornire un’esperienza cinematografica incredibile ma ad un prezzo significativo. Tra le funzionalità che non devono mancare c’è l’HDR, per una gestione ottimale della luminosità, possibilmente con supporto per il formato HDR10+. Anche l’audio è importante, infatti bisogna verificare i formati compatibili con il televisore per usufruire di un suono surround più immersivo.

Al giorno d’oggi è indispensabile orientarsi verso una smart TV, per beneficiare di funzionalità moderne come il supporto degli assistenti virtuali come Alexa e Google Assistant, oppure l’accesso diretto alle piattaforme streaming on demand. Da non sottovalutare è la connettività del TV, analizzando con attenzione la presenza di porte USB e HDMI, il modulo Wi-Fi, l’ingresso per il cavo Ethernet e il Bluetooth. Inoltre il televisore deve avere anche il tuner DVB-T2 per il digitale terrestre, omologato con lo standard di codifica HEVC Main 10 in vista del prossimo switch off TV.

I migliori TV del 2021 economici da acquistare

Se vuoi acquistare un nuovo televisore ma non vuoi spendere troppo puoi trovare diversi prodotti a meno di 300 euro, con una scelta di TV economici in grado di offrire una buona risoluzione e diverse funzionalità smart. Ecco i migliori da considerare.

LG 28TN515S-PZ

LG 28TN515S-PZ

Uno dei televisori del 2021 meno costosi in commercio è il modello LG 28TN515S-PZ, un piccolo TV da 28 pollici in grado di funzionare come schermo per il PC e smart TV allo stesso tempo. È dotato del triplo sintonizzatore DVB-T2/S2/C, mette a disposizione un ampio angolo di visione, inoltre dispone del sistema operativo WebOS 4.5 e del modulo Wi-Fi integrato. Questo TV LG offre un suono surround, con equalizzatore e doppi altoparlanti da 5 Watt, una porta USB per il collegamento dei device esterni e contrasto di 5000:1.

Caratteristiche principali

TV LCD LED 28 pollici

Risoluzione HD

DVB-T2/S2/C

USB, HDMI, Ethernet

Classe energetica F (25 kWh/1000h)

Samsung UE32T4300AKXZT

Samsung UE32T4300AKXZT

Un ottimo televisore low price è il Samsung UE32T4300AKXZT, uno smart TV 32 pollici con risoluzione HD. Propone una classe di efficienza energetica F, con un consumo elettrico di 31 kWh/1000h, con porte USB e HDMI per il supporto dei contenuti in alta definizione. Lo schermo integra la tecnologi HDR per ottimizzare la luminosità, con sistema PurColor per migliorare la gamma cromatica. È compatibile con Alexa e Google Assistant, inoltre funziona senza problemi con AirPlay 2 per il collegamento rapido con i dispositivi iOS.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione HD

DVB-T2

Tecnologia HDR

USB, HDMI, Ethernet

Classe energetica F (31 kWh/1000h)

LG 32LM6380PLC.AEU

LG 32LM6380PLC.AEU

Il miglior televisore economico del 2021 è il modello LG 32LM6380PLC.AEU, un TV LED 32 pollici con qualità di risoluzione Full HD e ricevitore per il digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2. Si tratta di un dispositivo moderno appena uscito, dotato di porte USB e HDMI, ingresso per il cavo Ethernet e la connettività Bluetooth 5.0. Il design è elegante e proporzionato, pesa appena 6 chili e propone un rapporto d’aspetto convenzionale di 16:9.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione Full HD

DVB-T2/S2/C

Wi-Fi e Bluetooth 5.0

USB, HDMI, Ethernet

Classe energetica G (33 kWh/1000h)

I migliori smart TV 2021 di fascia media

Nella fascia di prezzo media, da 300 ad 600 euro, sono disponibili i migliori TV per qualità-prezzo, dispositivi perfetti per i contenuti in alta definizione in grado di offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente. Vediamo quali sono i televisori più interessanti da valutare.

Hisense 40AE5500F

hisense 40AE5500F

Un eccellente televisore per qualità-prezzo è l’Hisense 40AE5500F, un prodotto proposto in esclusiva Amazon compatibile con tutte le principali app, come Amazon Prime Video, DAZN, Netflix e TimVision. Si tratta di un TV LED 40 pollici con risoluzione Full HD, uno smart TV con cornice ultra sottile, predisposizione per l’attacco a parete VESA 100×200 mm, dotato di due porte USB, ingresso HDMI, porta Ethernet e uscita audio jack da 3,5 mm. Questo TV di Hisense ha il tuner DVB-T2 per il digitale terrestre e quello DVB-S2 per il satellitare, con modulo Wi-Fi per la connessione wireless.

Caratteristiche principali

TV LED 40 pollici

Risoluzione Full HD

DVB-T2/S2

Connettività Wi-Fi

USB, HDMI, Ethernet

Classe energetica G (47 kWh/1000h)

Philips Ambilight 43PUS8505/12

Philips Ambilight 43PUS8505/12

Per vivere esperienze cinematografiche nello streaming di film, serie TV e contenuti sportivi un ottimo televisore di fascia media è il Philips Ambilight 43PUS8505/12. Questo smart TV da 43 pollici propone una risoluzione d’immagine Ultra HD 4K, con un potente processore P5 Perfect Picture ottimizzato, HDR e supporto per il formato HDR10+. È possibile gestire molte funzionalità attraverso Alexa, collegando il TV alla rete internet tramite cavo Ethernet o connessione wireless con il modulo Wi-Fi, inoltre il televisore è compatibile con gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione 4K Ultra HD

HDR con HDR10+

USB, HDMI, Ethernet

Supporto Alexa e Google Assistant

Classe energetica G (65 kWh/1000h)

Hisense 43AE721F

Hisense 43AE721F

Tra i migliori smart TVdel 2021 c’è l’Hisense 43AE721F, un televisore LED da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD perfetto per lo streaming in alta definizione. È realizzato con Alexa built-in, per offrire la massima funzionalità con l’assistente vocale di Amazon, con doppio tuner DVB-T2/S2 per il digitale terrestre e il satellitare. Il device dispone della tecnologia HDR con formato HDR10+, supporta lo standard Dolby DTS e offre una connettività davvero completa, con porte USB, Ethernet e HDMI oltre al Bluetooth e al modulo Wi-Fi.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione 4K Ultra HD

DVB-T2/S2

Wi-Fi e Bluetooth

USB, HDMI, Ethernet

Classe energetica G (58 kWh/1000h)

I migliori televisori 2021 top di gamma

Aumentando il budget a disposizione è possibile concentrarsi sui migliori TV 2021, analizzando appena i televisori top di gamma con un prezzo superiore ai 700 euro, per valutare i TV di nuova generazione più avanzati e dotati di funzionalità smart sofisticate. Scopriamo quali sono i modelli più entusiasmanti disponibili oggi.

Sony KE55XH8096PBAEP

Sony KE55XH8096PBAEP

Tra i migliori TV 55 pollici del 2021 c’è il Sony KE55XH8096PBAEP, un Android TV con funzioni smart evolute, risoluzione 4K Ultra HD e HDR integrato. L’apparecchio è dotato di un processore 4K X-Reality Pro ottimizzato per i contenuti in alta definizione, per offrire immagini sempre dettagliate e realistiche, con una frequenza di aggiornamento di 400 Hz ideale per il gaming. Non manca il modulo Wi-Fi, abbinato al Bluetooth e alla connettività USB, HDMI e LAN Ethernet, con tecnologia Motionflow XR che riduce la sfocatura nelle scene più dinamiche.

Caratteristiche principali

TV LED 55 pollici

Risoluzione 4K Ultra HD

DVB-T2/S2

Assistenti vocali integrati

USB, HDMI, Ethernet

Classe energetica G (99 kWh/1000h)

Samsung QE65Q60TAUXZT

Samsung QE65Q60TAUXZT

Uno dei migliori televisori del 2021 da acquistare è il Samsung QE65Q60TAUXZT, un TV QLED di nuova generazione con risoluzione Ultra HD 4K, integrazione di Alexa per sfruttarne appieno tutte le abilità e il modulo Wi-Fi per la connessione wireless. Si tratta di un televisore da 65 pollici, quindi molto grande, uno smart TV con ampia gamma cromatica e sistema Quantum Dot per ottimizzare luminosità e sfumature di colore. Lo schermo è retroilluminato con la tecnologia Dual LED, integra l’HDR e garantisce un contrasto eccezionale.

Caratteristiche principali

TV QLED 65 pollici

Risoluzione 4K Ultra HD

DVB-T2/S2

Retroilluminazione Dual LED

Quantum HDR

USB, HDMI, Ethernet

Classe energetica G (137 kWh/1000h)

LG OLED65CX6LA

LG OLED65CX6LA

Con un budget elevato a disposizione è possibile acquistare quello che per molti è il televisore migliore del 2021, ovvero il TV LG OLED65CX6LA. Questo dispositivo sofisticato è un TV OLED da 65 pollici, in grado di offrire una risoluzione 4K Ultra HD con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e il supporto dell’avanzato processore 4K α9 Gen3 con AI. Questo smart TV di LG propone Alexa e Google Assistant integrati, la modalità FilmMaker e l’HDR 4K ottimizzato, con una frequenza di aggiornamento di 480 Hz perfetta per il gaming insieme alla compatibilità con NVIDIA G-Sync.

Caratteristiche principali

TV OLED 65 pollici

Risoluzione 4K Ultra HD

Wi-Fi e Bluetooth

processore 4K α9 Gen3 con AI

USB, HDMI, Ethernet

Frequenza di aggiornamento 480 Hz

Classe energetica G (126 kWh/1000h)