Le serie in streaming più divertenti

Il rientro dalle vacanze è avvenuto un po’ per tutti e quello a cui non vogliamo pensare è il ritorno al lavoro. Ci siamo divertiti durante le ferie e tutto quello che vogliamo è continuare a essere spensierati e leggeri. Questo è il momento per un po’ di binge watching delle migliori comedy che ci farà sicuramente bene: al cuore e all’animo.

La scelta delle serie tv che possono distrarvi dal quotidiano e ridarvi la leggerezza giusta per accompagnare le giornate sono davvero innumerevoli e per tutti i gusti. Le comedy per ridere e smettere di riflettere, staccando di tanto in tanto il cervello, aiutano l’umore e la vita di tutti i giorni. Quasi come una medicina. Ogni piattaforma ha la sua pillola di humor e comicità di serie da prendere, mettere nei preferiti e seguire fino all’ultimo episodio. Nell’attesa delle nuove uscite di settembre, sediamoci comodi in questi ultimi giorni di agosto e svaghiamo la testa con allegria e risate per le migliori sitcom in streaming.

The Good Place e Fleabag

The Good Place è una serie televisiva statunitense, commedia, che ironizza sull’aldilà Al centro della storia c’è Eleonor Shellstrop che dopo la sua morte finirà per errore in Paradiso! Lei non si sente di certo buona e cara, come tutti quelli che le stanno attorno, ma per non essere scoperta, perché in fondo non sta così male, cercherà di essere una persona migliore. Sono disponibili sulla piattaforma Netflix tutte e tre le stagioni di questa esilarante comedy.

Un’altra donna è al centro dei racconti in Fleabag dove abbiamo Phoebe. Se vi piacciono le storie complicate e un’alta dose di humor inglese questa è la vostra serie. Tragicomica a tratti, i racconti della londinese Phoebe scorrono tra la gestione della caffetteria aperta con la defunta amica, la sua vita sessuale e familiare, facendovi sorridere e mostrandovi le cose da un punto di vista nuovo.

Sulla piattaforma Prime Video trovate le due stagioni.

IT Crowd e Ricky e Morty

Due nerd sono i protagonisti di ITCrowd. Gestiscono, con un ufficio in uno scantinato il reparto informatico di un’azienda che vede come proprietario un autentico imbranato! Moss e Roy sono fondamentali nel loro lavoro, ma vengono trattati da tutti con disprezzo. La storia narrativa si compone di dialoghi sagaci e ironici che vanno a comporre la classica struttura di una sitcom, giovane e brillante. IT Crowd fa leva sullo stesso umorismo che ha caratterizzato lo straordinario successo di The Office e poiché è del 2000, anticipa l’ilarità di The Big Bang Theory. IT Crowd è caratterizzata da un alto tasso di gag e malintesi.

Rick e Morty è la serie animata che dovreste guardare se volete esplorare pianeti diversi e mondi paralleli, con dialoghi taglienti, diversi i flashback a film e citazioni prestigiose, il tutto immersi in una realtà surreale che accompagna lo storytelling della serie. Le premesse di questa serie sono folli e questo permette un’evasione dal quotidiano. L’ironia di Rick è Morty talvolta può apparire cupa; accade spesso che in situazioni paradossali, i protagonisti si lancino in temi etici e filosofici, anche profondi, che con grande humor accompagnano alla riflessione e poi, un attimo dopo si riprende con la follia dei paradossi.