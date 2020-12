I prodotti hi-tech sono costantemente tra i più venduti, infatti piacciono sia alle donne che agli uomini, aiutandoci a rendere la nostra vita più semplice e agevolandone tantissimi aspetti, dalla pulizia automatica della casa alla gestione dei dispositivi elettronici con i comandi vocali.

Le feste natalizie sono un ottimo momento per acquistare un gadget smart, per sorprendere un amico o un parente con un accessorio innovativo che attira l’attenzione. In questa guida proponiamo 12 idee regalo tecnologiche per Natale, per aiutare quanti ancora non sanno cosa comprare con alcuni suggerimenti utili.

Guanti touch Vbiger

Per una persona freddolosa, che non ama togliere i guanti per usare lo smartphone in inverno, un suggerimento da considerare come regalo per Natale sono i guanti touch Vbiger, un modello best buy su Amazon con il quale utilizzare il touchscreen dei device elettronici anche con i guanti. Il tessuto conduttivo di questi accessori permette di interagire con smartphone e tablet senza problemi, per mantenere sempre le mani al caldo senza rinunciare a vedere le notifiche delle app social mentre si aspetta l’autobus per andare a lavoro, con un palmo antiscivolo interno e un’imbottitura morbida per un adeguato isolamento termico.

A chi regalarlo?

Persone freddolose che vanno a lavoro con i mezzi pubblici.

Taccuino digitale Rocketbook Wave

Tra le idee regalo tecnologiche economiche un’opzione da non sottovalutare è il taccuino digitale Rocketbook Wave, perfetto per chi ama scrivere o ha bisogno di un’agenda per appunti di lavoro o di studio. Si tratta di un’alternativa ecologica al classico taccuino, in quanto è possibile cancellare le note e riutilizzare le pagine del quaderno, con la possibilità di condividere ciò che si scrivere su servizi e app come Dropbox, Google Docs, Evernote e iCloud. Per eliminare le scritte bisogna appena mettere il taccuino nel microonde per 5 minuti, per avere di nuovo 80 pagine bianche pronte ad essere usate.

A chi regalarlo?

Persone che devono scrivere appunti per studio, lavoro o passione.

Cassa Bluetooth per la doccia Motast

Ormai quasi tutti possiedono delle casse wireless, infatti sono molto comode da usare per ascoltare la musica in casa o fuori, azionando la riproduzione audio con la voce o lo smartphone. Un modello originale è la cassa Bluetooth Motast, un dispositivo impermeabile progettato appositamente per essere usato anche sotto la doccia, grazie al rivestimento impermeabile certificato e alla ventosa in silicone che consente di attaccarlo alla parete del bagno. Il design presenta un’illuminazione a LED RGB davvero accattivante, mentre la connettività Bluetooth 5.0 assicura un segnale stabile e preciso, con 7 ore di autonomia con una sola ricarica.

A chi regalarlo?

Persone che amano cantare sotto la doccia.

Sterilizzatore smartphone

Il telefono è un dispositivo che attira tantissima sporcizia, non solo polvere ma anche batteri e germi, che infestano il display e la cover del cellulare. Per igienizzare il device in maniera facile e accurata è possibile utilizzare uno sterilizzatore per smartphone, un device come il modello Mosalogic il quale impiega i raggi UV per disinfettare il dispositivo. Grazie a 4 lampadine UV è capace di uccidere fino al 99,9% dei batteri, sterilizzando tutto l’apparecchio a 360 gradi. Basta inserire il telefono, chiudere il box e attendere che il processo sia terminato in appena 5 minuti. La ricarica è wireless a 10W, oppure tramite USB, con spazio per cellulari fino a 7,1 pollici.

A chi regalarlo?

Persone che devono uscire spesso per lavoro.

Portafoglio hardware crypto Ledger Nano S

Le criptovalute sono diventate un asset particolarmente popolare al giorno d’oggi, con il prezzo di Bitcoin su valori record e un numero sempre crescente di aziende e negozi online che accettano pagamenti con le cryptocurrency. Tra le idee regalo tecnologiche più originali è possibile offrire per Natale il portafoglio hardware Ledger Nano S, un dispositivo fisico in cui custodire le chiavi crittografiche per gestire Bitcoin, Ethereum e tantissime altre monete elettroniche. Disponibile in vari colori diversi, il wallet Nano S è protetto con un firmware aggiornato, supporta la maggior parte dei Token in circolazione e garantisce elevati standard di sicurezza.

A chi regalarlo?

Appassionati di criptovalute e curiosi delle nuove tecnologie.

Metronomo luminoso per dormire Dodow

Tantissime persone hanno difficoltà a dormire, a causa di una vita stressante e delle preoccupazioni quotidiane. Una soluzione interessante è il metronomo luminoso Dodow, capace di conciliare il sonno favorendo il rilassamento, per evitare di rimanere ore ed ore a rigirarsi nel letto prima di cadere tra le braccia di Morfeo. Il dispositivo è compatto e leggero, emette una sequenza luminosa da 8 a 20 minuti poi si spegne da solo, stimolando il relax per minimizzare l’agitazione e l’insonnia.

A chi regalarlo?

Persone che hanno difficoltà a dormire.

Kit DNA MyHeritage

Un’idea regalo veramente originale e innovativa, capace di lasciare a bocca aperta qualsiasi persona, è il kit DNA MyHeritage, con il quale ottenere informazioni sulla discendenza e l’etnia. Facendo questo test è possibile scoprire parenti lontani, capire di più sulle proprie origini e stuzzicare la curiosità, bastano appena due minuti per eseguire l’esame e circa 3-4 settimane per ottenere i risultati. Il servizio viene realizzato per corrispondenza, grazie a un enorme database che consente di conoscere le discendenze degli antenati in oltre 42 regioni del mondo.

A chi regalarlo?

Persone curiose che accettano le novità.

Pannelli LED Nanoleaf Aurora Expansion

La tecnologia LED è senza dubbio un’innovazione molto interessante, infatti permette di rendere l’illuminazione più ecologica ma allo stesso tempo anche più suggestiva e accattivante. Con i pannelli LED Nanoleaf Aurora Expansion è possibile creare combinazioni personalizzate, per arricchire lo stile della casa o dell’ufficio installando questi supporti luminosi alle pareti. I pannelli si possono collegare tra loro per realizzare qualsiasi disegno, con moduli Wi-Fi per controllare la luce tramite app o comandi vocali con Amazon Alexa e hub per la smart home, con starter incluso e certificazione ad alta efficienza energetica.

A chi regalarlo?

Appassionati di smart home e decorazioni innovative.

Videoproiettore portatile Yaber

Con un videoproiettore portatile è possibile avere sempre a disposizione un cinema personale, basta avviare la riproduzione di un contenuto video sullo smartphone, per poi usare il dispositivo per proiettare le immagini sulla parete. Il modello proposto da Yaber dispone del modulo Wi-Fi per il collegamento wireless, con una qualità di risoluzione Full HD 1080p e compatibilità con Android e iOS., con schermo Lumens Mini incluso nella dotazione. È presente anche la funzione di mirroring, una soluzione ancora più efficiente per la condivisione dei contenuti dal telefono al proiettore, con due altoparlanti stereo da 3W integrati e funzione Zoom.

A chi regalarlo?

Appassionati di cinema e serie TV.

Cornice digitale smart Nixplay

Con un budget più elevato un’idea regalo tecnologica per Natale sempre valida è la cornice digitale smart Nixplay, con display da 10,1 pollici sul quale visualizzare foto e clip di immagini usando un’app. Le foto possono anche essere condivise tramite email, per inviarle a un parente lontano e sentirsi più vicini, una soluzione perfetta specialmente durante la pandemia di coronavirus. Lo schermo si adatta automaticamente ai vari formati, assicurando una qualità 1280×800 pixel, mentre l’app è compatibile sia con device Android che iOS, con supporto di servizi come Instagram, Facebook e Google Foto.

A chi regalarlo?

Parenti dai quali si vive spesso lontani.

Orto smart Click & Grow

Intelligente Giardino 9 è un dispositivo smart per coltivare in casa o in balcone piante aromatiche, ortaggi e verdure in modo semplice e funzionale, con sistema di irrigazione automatica che richiede appena il riempimento del serbatoio. L’orto smart di Click & Grow consente di risparmiare fino al 95% di acqua, favorisce la crescita rapida delle piantine e permette di non usare pesticidi e altri prodotti nocivi, poiché l’acqua viene assorbita senza lasciare le foglie umide ed esposte agli attacchi dei parassiti. Nella confezione sono inclusi alcuni sementi, mentre la struttura emana una luce ottimale per la crescita delle piante, intensificando il lavoro del sole per garantire un irraggiamento sempre perfetto.

A chi regalarlo?

Appassionati di giardinaggio e orti urbani.

Volante e pedaliera gaming Thrustmaster

Ovviamente non può mancare come idea regalo tecnologica un’opzione per gli amanti del gaming, ad esempio come il volante con pedaliera di Thrustmaster, il Racing Wheel T300 RS GT. Questo vero e proprio simulatore è compatibile con PS4, PS3 e pc, ha un sistema a 3 pedali che replica perfettamente la configurazione reale, con levette del cambio al volante e sensibilità dello sterzo ad alta precisione. Sono disponibili 13 pulsanti per i controlli di tutte le funzioni di gioco, con angolo di rotazione da 20 a 1080 gradi e servomotore ottimizzato per una reattività perfetta.

A chi regalarlo?

Amanti del gaming e dei giochi di auto.

