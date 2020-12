Acquistare un regalo tecnologico da uomo rappresenta sempre un’opzione vincente per Natale, infatti la maggior parte è appassionato di gadget hi-tech e dispositivi innovativi. Inoltre si possono trovare tantissimi prodotti per ogni fascia di prezzo, con soluzioni economiche e altre più costose per chi deve fare un pensiero davvero speciale. Senza dubbio conoscere i gusti della persona aiuta a individuare l’articolo giusto, ad ogni modo con alcuni dispositivi è possibile andare sul sicuro indipendentemente dalle preferenze. Vediamo alcuni dei migliori regali tecnologici da uomo per Natale, dalle proposte più accessibili a quelle top di gamma più esclusive.

Amazon Fire TV Stick Lite

Amazon mette a disposizione una gamma completa di tecnologie integrate compatibili con la smart home, l’assistente vocale Alexa e i servizi del colosso americano come Prime Video e Amazon Music. Un accessorio perfetto per un regalo hi-tech da uomo economico è Fire TV Stick Lite, per trasformare il televisore in una smart TV e usufruire dello streaming in qualità Full HD. Spendendo veramente poco è possibile aggiornare la propria vecchia TV, per accedere a migliaia di canali multimediali e usare Alexa per gestire ogni funzione con la voce.

A chi regalarlo?

Uomini che non possiedono una smart TV.

Cuffie Bluetooth Mpow H7

Le cuffie wireless con design over-ear sono un vero e proprio must have al giorno d’oggi, con tantissimi ragazzi e uomini che adorano questo tipo di accessorio per isolarsi mentre ascoltano la musica, un podcast, le ultime notizie della giornata oppure quando si divertono con un videogioco in casa. Le cuffie Bluetooth Mpow H7 sono un modello entry level interessante come regalo tecnologico da uomo per Natale, compatibile con tantissimi dispositivi come smart TV, smartphone, pc e tablet, con microfono integrato per gestire anche chiamate e autonomia di lunga durata fino a 25 ore con una sola ricarica.

A chi regalarlo?

Appassionati musica e persone sportive.

Caricatore wireless 3 in 1

Ormai abbiamo tantissimi dispositivi elettronici sempre con noi, dallo smartphone allo smartwatch, una dotazione che ci costringe a continue ricariche per ripristinare l’autonomia dei device che usiamo ogni giorno. Una soluzione utile è regalare a un uomo una postazione caricabatterie wireless, ad esempio quella proposta da Simpfun con una configurazione 3 in 1, per collegare fino a tre apparecchi allo stesso tempo tra cui due smartphone e un indossabile smart. La piattaforma è compatibile con vari device Android e iOS, persino con le AirPods usando un apposito cavetto, con supporti per mantenere i telefoni in posizione orizzontale e avere sempre a vista i display durante la ricarica.

A chi regalarlo?

Uomini che lavorano in casa con smart working.

Speaker wireless Sony SRS-XB12

Le casse Bluetooth per ascoltare la musica sono un gadget hi-tech perfetto per un uomo, un regalo di Natale adeguato per chi ha un budget limitato ma vuole comprare comunque un prodotto utile e apprezzato. Tra i modelli presenti sul mercato le Sony SRS-XB12 vantano un prezzo davvero competitivo, con rivestimento impermeabile e certificazione IP67, autonomia fino a 16 ore e connettività Bluetooth per il collegamento senza filo con lo smartphone. Il suono è avvolgente e poderoso, grazie al sistema Extra Bass di Sony che garantisce un audio ottimale, con dimensioni compatte per portare lo speaker sempre dietro senza problemi né ingombri.

A chi regalarlo?

Uomini che a cui piace ascoltare la musica in casa.

Visore VR Bnext

La realtà virtuale rappresenta la nuova frontiera per i contenuti immersivi, un’esperienza da provare assolutamente con un visore VR. Questo regalo tecnologico per Natale è capace di fare davvero impressione, attirando l’attenzione e suscitando la curiosità immediata di tutti i presenti. Il modello di Bnext è compatibile con device Android e iPhone, permette di giocare ai titoli VR o riprodurre video e film in 3D, con una spettacolare visione a 360 gradi e una regolazione dello spettro visivo adatta anche al gaming più impegnativo. Il dispositivo supporta vari tipi di schermo da 4 a 6 pollici, è in grado di ridurre da solo le distorsioni e presenta una comoda imbottitura per rendere confortevole l’utilizzo prolungato.

A chi regalarlo?

Amanti del gaming e dei film di azione.

Tablet Lenovo Tab M10 HD

Il tablet è ormai un dispositivo essenziale, infatti è utilissimo durante il lavoro, il tragitto in metro o in treno sui mezzi pubblici, i viaggi e il tempo libero trascorso in casa, ad esempio per vedere una serie TV o controllare l’agenda del giorno dopo prima di andare a dormire. Un ottimo modello è il Lenovo Tab M10 HD, un tablet compatto con un prezzo accessibile e prestazioni elevate, con display da 10,1 pollici in risoluzione HD, processore MediaTek Helio con 2 GB di RAM e memoria da 32 GB espandibile fino a 1 TB. È equipaggiato con il sistema operativo Android 10, presenta due altoparlanti per un suono avvolgente, la connettività Bluetooth 5.0, il modulo Wi-Fi e il supporto per le reti mobili 4G LTE.

A chi regalarlo?

Uomini che viaggiano spesso e vanno a lavoro con i mezzi pubblici.

Telecamera Wi-Fi Netatmo

Molti uomini sono dei veri e propri fanatici della sicurezza, perciò quale regalo migliore di una telecamera Wi-Fi da interno come questo modello proposto da Netatmo. In particolare, l’apparecchio si può posizionare in qualsiasi punto della casa, dopodiché in caso di intrusione i sensori rilevano la presenza estranea e avvertono subito il proprietario con una notifica sullo smartphone, con la possibilità di usare il riconoscimento biometrico per verificare se la persona è autorizzata o no. Questo device è utile per proteggere la casa e i propri familiari quando si è fuori per lavoro, offre immagini HD ed è compatibile con Alexa, Google Assistant e molte altre tecnologie avanzate.

A chi regalarlo?

Uomini fanatici della sicurezza e della smart home.

Console retrogaming Nintendo Classic Mini

Una tendenza significativa negli ultimi anni è rappresentata dalle console retrogaming, con tantissime aziende del settore che stanno riproponendo modelli del passato che replicano le vecchie console degli anni ottanta e novanta. Una delle più vendute in assoluto è la Nintendo Classic Mini, con design retrò e collegamento allo schermo tramite HDMI, con controller NES uguali a quelli originali per ritrovare il divertimento di quando si giocava da ragazzi. Nella confezione sono inclusi 30 giochi, inoltre è possibile usare i controller anche su Nintendo Wii e Wii U utilizzando l’apposito telecomando Wii.

A chi regalarlo?

Appassionati di gaming nostalgici.

Smartphone Oppo A91

Un nuovo smartphone è sempre un regalo ben accetto, soprattutto quando il telefono del fortunato destinatario è ormai datato e da cambiare. In questo caso un device con un ottimo rapporto qualità-prezzo è l’Oppo A91, un dispositivo veramente completo con display AMOLED da 6,4 pollici e risoluzione Full HD, 4 potenti fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP e Ultra Wide, 8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB. Il brand cinese propone anche la configurazione Dual SIM, una poderosa batteria da 4025 mAh e un design elegante e moderno adatto a qualsiasi esigenza.

A chi regalarlo?

Uomini che devono cambiare lo smartphone con un modello aggiornato.

Action Camera GoPro Hero 7

Per un uomo o un ragazzo appassionato di sport estremi, ma anche centauri amanti delle due ruote e specialisti delle escursioni in bici, un regalo tecnologico da non perdere è la GoPro Hero 7, una vera action camera per riprendere le proprie avventure in alta definizione. Questo modello ha il doppio caricabatterie, è impermeabile fino a 10 metri di profondità e permette di registrare video in qualità 4K, con stabilizzatore professionale e funzione live streaming. C’è anche la funzionalità SuperFoto, con HDR per gestire alla perfezione l’illuminazione nelle immagini più dinamiche, con spie LED e controllo con comandi vocali.

A chi regalarlo?

Amanti del brivido e dell’avventura.

Apple Watch Series 6

Un regalo tecnologico per uomo top di gamma è senza dubbio l’Apple Watch Series 6, l’ultimo modello di smartwatch dell’azienda di Cupertino. Wearable davvero esclusivo, questo device indossabile ha un bellissimo display Retina con tecnologia always on, in grado di fornire un’illuminazione ottimale in qualsiasi condizione, con chip U1 Ultra Wideband e modulo Wi-Fi a 5 GHz. Ovviamente non manca il GPS integrato, con cardiofrequenzimetro ottico ed elettrico e monitoraggio con l’app ECG, rilevamento dell’ossigenazione nel sangue e cassa in alluminio siderale da 40 o 44 mm.

A chi regalarlo?

Una persona speciale fan dei prodotti Apple.

