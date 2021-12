Serie tv divertenti: quelle da non perdere

Le serie tv divertenti non mancano certo, ma negli ultimi mesi sono arrivate nuove proposte da non perdere in streaming. Che si tratti di Prime Video o Netflix, sono tantissime le serie televisive adatte a farsi quattro risate per una serata di vero relax a disposizione sulle diverse piattaforme.

Per chi ama il genere commedia, Vita da Carlo è una serie da guardare. Si tratta della prima serie televisiva italiana creata da Carlo Verdone con Nicola Guaglianone e Menotti, che rivela in modo ironico e comico alcuni dettagli della vita dell’attore e regista italiano, disponibile in streaming su Prime Video. Un’altra serie comedy italiana da vedere è sicuramente Guida astrologica per cuori infranti, un’altra serie televisiva italiana creata da Bindu de Stoppani per Netflix. Su Now TV si potranno vedere i nuovi episodi di Schitt’s Creek: una serie comedy americana esilarante e vincitrice di molti premi.

Vita da Carlo

Carlo Verdone ha ideato e creato una serie televisiva del genere commedia per Amazon Prime Video, che è diventata presto un successo. La serie Vita da Carlo si incentra sulla vita di Verdone, che si racconta come attore, regista e sceneggiatore con ironia e semplicità. L’immagine pubblica di Verdone si mescola con quella di un uomo che vive una vita frugale e una rigida routine, con la sua passione per la farmacia e la medicina, ma soprattutto con una proposta paradossale: la candidatura a sindaco di Roma. Le gag non mancano insieme ai personaggi reali come l’amico Max Tortora, che interpreta sé stesso, la moglie, i figli, la storica governante e il fidanzato della figlia, che diventa presto di famiglia. Una serie televisiva divertente e che vale la pena vedere.

Iscriviti ad Amazon Prime Video e guarda Vita da Carlo

Guida astrologica per cuori infranti

Un’altra serie da vedere è Guida astrologica per cuori infranti, scritta e creata da Bindu de Stoppani, che è basata sul romanzo di Silvia Zucca. La protagonista di questa commedia è Alice Bassi, interpretata da Claudia Gusmano, che è alla ricerca del grande amore e della realizzazione sul lavoro. Una serie che parla di amicizia, romanticismo, carriera, incontri surreali e che lascia spazio a grandi risate e divertimento. Il tutto viene contornato da un personaggio fondamentale: Tio, un attore di soap opera e dicente guru astrologico che porterà una svolta inaspettata nella vita di Alice, che lavora come assistente alla produzione di un piccolo network televisivo. Le puntate di Guida astrologica per cuori infranti sono disponibili su Netflix.

Schitt’s Creek

Da ricca famiglia americana a squattrinati nella provincia canadese. Schitt’s Creek racconta la storia della famiglia Rose che si ritrova a perdere tutti i suoi avere tranne la cittadina canadese di Schitt’s Creek, dove si rifugiano per iniziare una nuova vita.

Johnny Rose è il padre e magnate di video store, Moira la moglie ed ex star di soap opera, mentre i figli David e Alexa sono rispettivamente un hipster e una mondana. Quando Johnny Rose viene truffato e si ritrova senza soldi, vengono costretti a scappare nella cittadina e abbandonare tutti gli agi, scoprendo una nuova vita e regalando tante risate ai fan a casa.